El presidente Javier Milei anunció que analiza recibir formalmente al gendarme Nahuel Gallo, quien fue liberado en Venezuela luego de estar detenido durante 448 días, y planea otorgarle una condecoración en reconocimiento a su situación tras la larga detención en el país caribeño.

El Gobierno informó que la reunión todavía no tiene fecha definida y que, por ahora, la prioridad es que Gallo pase tiempo con su familia y complete el protocolo de exámenes médicos, psicológicos y psiquiátricos que exige su fuerza, antes de avanzar con el encuentro oficial en Casa Rosada.

La idea de la administración nacional es distinguir públicamente al gendarme, aunque no se trataría de la Orden de Mayo (reserva a civiles) sino de una condecoración oficial adaptada a su caso tras su regreso a la Argentina.

El regreso de Gallo a Buenos Aires se realizó en un avión privado gestionado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), lo que desató un debate interno sobre el rol de terceros en su liberación, con el Gobierno intentando minimizar la participación de la entidad futbolística y destacar otras gestiones internacionales.

Fuentes oficiales sostienen que, más allá del reconocimiento gubernamental, el enfoque actual es permitirle al gendarme recuperarse físicamente tras su prolongada detención en Venezuela, reencontrarse con su familia y estabilizarse antes de cualquier acto público con autoridades.

El caso de Nahuel Gallo había generado una amplia repercusión internacional por su detención y categorizaciones de su situación como arbitraria por parte de organizaciones de derechos humanos, además de mantener la atención diplomática argentina en los esfuerzos por traerlo de regreso a territorio nacional.