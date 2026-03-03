La Justicia Federal detuvo este martes a Juan Ignacio Veltri, un ingeniero en software e influencer de viajes acusado de estafar a Aerolíneas Argentinas por un perjuicio estimado en casi 500 000 dólares mediante maniobras fraudulentas con el programa de beneficios “Aerolíneas Plus”.

Según la investigación, entre diciembre de 2023 y enero de 2025 Veltri habría manipulado parámetros técnicos del sistema informático para adquirir 16.595.000 millas por apenas 205 680 pesos, que luego canjeó por pasajes y otros beneficios, generando un perjuicio patrimonial estimado en unos 493.800 dólares a la aerolínea de bandera.

El procedimiento se concretó tras una denuncia de la empresa y un allanamiento en un domicilio, donde se secuestraron elementos de interés para la causa, que ahora se instruye bajo la fiscalía federal especializada y el juez federal Sebastián Casanello.

Veltri, que tenía presencia activa en Instagram, YouTube y TikTok compartiendo contenido de viajes por destinos como Madrid, Roma, Cancún y otros lugares, también integraba su perfil profesional con empleo en una firma de ciberseguridad y formación académica en ingeniería de software.

Además de la detención de Veltri, la investigación alcanzó a otras 50 personas que podrían haber participado como coautores o beneficiarios de la maniobra, mientras la Justicia no descarta delitos conexos como lavado de dinero u otras figuras penales en el fraude.

Aerolíneas Argentinas, por su parte, adoptó medidas para anular transacciones fraudulentas y bloquear cuentas sospechosas, informó la compañía a los investigadores, que ahora buscan determinar la extensión completa de la red y la responsabilidad de cada implicado.