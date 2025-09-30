El talento sanjuanino volvió a destacar con fuerza y pasión en el escenario del preselectivo del Festival Nacional de Malambo de Laborde 2026, realizado el 26 de septiembre. La jornada, organizada por el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte a través de la Secretaría de Cultura, tuvo como objetivo elegir a los representantes provinciales para uno de los certámenes folklóricos más prestigiosos del país.

El Festival Nacional de Malambo de Laborde, que se desarrollará del 11 al 17 de enero de 2026 en la provincia de Córdoba, se consolida como un emblema en la revalorización de la danza tradicional, la música popular y especialmente el malambo. Durante el preselectivo local, artistas de toda la provincia demostraron su dedicación y nivel técnico en diversas categorías competitivas.

Publicidad

Tras las presentaciones, el jurado seleccionó a los representantes en las categorías individuales de malambo: Adrián Funes en Mayor, Thiago Sánchez en Juvenil Especial, Sergio Godoy en Juvenil, Juan Pablo Arredondo en Menor, Bautista Funes en Infantil, Juan Carlos Aguilera en Veterano, y Gastón Carrizo en Malambo de Contrapunto a Mejor Mudanza.

En las categorías grupales, resultaron seleccionados el Cuarteto Combinado de Malambo integrado por Olivera, Divlaci, Godoy y Tejada; el Cuarteto Combinado de Malambo Menor compuesto por Luján, Robledo, Nievas y Corzo; el Conjunto de Danza El Cuyum; y la Pareja de Danza formada por Federico Tria y Guadalupe Jaime.

Publicidad

Completan la delegación sanjuanina María de los Ángeles Bravo como Paisana Mayor, Franco Pacheco en solista de canto, el dúo de canto de Esteban Fernández y Melina Alberto, y Ana Paula Anzor en la labor de locutora y animadora. Este preselectivo reafirmó el compromiso institucional de acompañar a los talentos locales en su proyección hacia escenarios de importancia nacional.