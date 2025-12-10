La Copa Argentina 2026 comenzará a tomar forma este miércoles 10 de diciembre, cuando se realice el sorteo de los 32avos de final en el predio Lionel Messi, en Ezeiza. El evento será a las 12 y definirá el cuadro completo de la competencia más federal del país, que reúne a 64 equipos de todas las categorías del fútbol argentino.

La edición número 14 del certamen se pondrá en marcha en la última semana de enero. Como marca la tradición, el torneo se abrirá con el partido del vigente campeón: Independiente Rivadavia, que obtuvo la Copa Argentina 2025 y será el encargado de inaugurar el camino hacia un nuevo campeón.

Además, el torneo tendrá una novedad histórica para 2026: a partir de los octavos de final se implementará el VAR, algo que en la edición pasada solo se utilizó en la final. Así, la tecnología será parte estable de la competencia, especialmente en sus instancias decisivas.

Los 64 equipos participantes serán los siguientes:

Primera División (30):

Aldosivi, Argentinos Juniors, Atlético Tucumán, Banfield, Barracas Central, Belgrano, Boca Juniors, Central Córdoba (SdE), Defensa y Justicia, Deportivo Riestra, Estudiantes de La Plata, Gimnasia y Esgrima La Plata, Godoy Cruz (descendió a la Primera Nacional), Huracán, Independiente, Independiente Rivadavia, Instituto, Lanús, Newell’s Old Boys, Platense, River Plate, Rosario Central, San Lorenzo, San Martín de San Juan (descendió a la Primera Nacional), Sarmiento (Junín), Talleres, Tigre, Unión y Vélez Sarsfield.

Primera Nacional (14):

Agropecuario, Atlanta, Chaco For Ever, Deportivo Maipú, Deportivo Morón, Estudiantes, Estudiantes de Río Cuarto (ascendió a Primera), Gimnasia y Esgrima de Jujuy, Gimnasia y Esgrima de Mendoza (ascendió a Primera), Gimnasia y Tiro de Salta, San Martín de Tucumán, San Miguel, Temperley y Tristán Suárez.

Primera B Metropolitana (5):

Acassuso, Argentino de Merlo, Deportivo Armenio, Midland (ascendió a la Primera Nacional) y Real Pilar.

Federal A (10):

Argentino de Monte Maíz, Atenas de Río Cuarto, Atlético de Rafaela, Ciudad de Bolívar (ascendió a la Primera Nacional), Deportivo Rincón, Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy, Olimpo, San Martín de Formosa, Sarmiento La Banda y Sportivo Belgrano.

Primera C (4):

Camioneros (ascendió a la Primera B), Ituzaingó, Sportivo Barracas y Claypole.

El cronograma oficial de la Copa Argentina 2026 será el siguiente:

32avos de final:

Equipos Conmebol: hasta el 25 de marzo de 2026

Equipos no Conmebol: hasta el 15 de abril de 2026

16avos de final:

Se jugarán durante las semanas de playoffs del Torneo Apertura

Equipos no Conmebol: en las cuatro semanas de playoffs

Equipos Conmebol: el fin de semana posterior a su eliminación

Equipo Conmebol más finalista de Liga: 31 de mayo de 2026

Octavos de final (con VAR):

Equipos Conmebol: 12 o 19 de julio

Equipos no Conmebol: hasta el 5 de agosto de 2026

Cuartos y semifinales: a definir

Final: miércoles 4 de noviembre de 2026