El documento de Martín Redrado que define su futuro con Luciana Salazar

La contienda judicial entre Luciana Salazar y Martín Redrado está más lejos que nunca de encontrar una salida pacífica. Después de idas y vueltas, peleas públicas y acusaciones cruzadas, todo indica que una definición inminente llegará desde la Justicia. Diciembre se ha posicionado como un mes crucial para la resolución de este conflicto.

El origen del enfrentamiento se mantiene en el mismo punto: Matilda. El economista sostiene que no es el padre de la niña y que jamás quiso asumir un rol paterno. Redrado argumenta que todo lo que firmó lo hizo bajo “extorsión”, un argumento que ha repetido por años. Además, asegura que él no tuvo "la intención de que Matilda venga al mundo".

Publicidad

Por su parte, Salazar asegura que no hubo ningún tipo de presión y que el economista se comprometió voluntariamente a los cuidados parentales. Ella afirma que Redrado dejó esto asentado por escrito hasta que la niña cumpliera los 18 años. Este documento, escrito "de puño y letra," se convirtió en el eje central de la disputa legal.

Martín Candalaft reveló que el escrito de puño y letra firmado por Redrado, que Salazar usa en su defensa, comprometería al economista a pagar el alquiler, expensas, servicios y educación en un colegio de primera línea hasta los 18 años de Matilda. El documento también contendría una cláusula que condicionaría la vigencia del acuerdo a que Luciana no tenga una nueva pareja conviviente. Los abogados explicaron que, a pesar de ser un documento informal, puede ser considerado en la Justicia al estar firmado por ambas partes.

Publicidad

El 22 de diciembre se llevará a cabo una audiencia fundamental que podría marcar un antes y un después en la disputa. En esta instancia, se definirá si Redrado debe o no cumplir con lo que firmó y si debe aportar económicamente hasta la mayoría de edad de Matilda. Adicionalmente, se determinará si corresponde que pague retroactivamente los montos adeudados desde febrero de 2022, un periodo en el que, según se expuso, no habría aportado “un peso”.

Guido Záffora agregó que la furia de Luciana creció debido a que Redrado organizó una fiesta en Punta del Este mientras postergaba las audiencias relacionadas con la manutención. Salazar percibe una operación de Redrado para silenciarla. La modelo "siente que hay alguien que, de alguna manera de parte de Redrado, busca silenciarla". Luciana también "plantea que está como coartada por su entorno".