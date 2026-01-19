El Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) denunció una serie de intentos de hackeo sobre sus cuentas bancarias institucionales, maniobras que fueron detectadas y neutralizadas antes de concretarse. Las operaciones irregulares se realizaron a través del sistema de home banking y motivaron la activación de alertas internas, la intervención de la entidad bancaria y la presentación de denuncias ante organismos de seguridad. Desde la conducción del gremio señalaron que los accesos indebidos se repitieron en varias oportunidades y bajo distintas modalidades.

Los intentos incluyeron transferencias por montos de gran magnitud, lo que encendió las alarmas dentro de la organización. “Los primeros movimientos fueron por cifras cercanas a los $80 millones, luego hubo un intento en diciembre por más de $36 millones y otros posteriores por valores diferentes”, explicó en diálogo con DIARIO HUARPE la secretaria general del SEC, Mirna Moral. En total, se registraron al menos ocho intentos de transferencias que no respondían a la operatoria habitual del sindicato y que fueron anuladas antes de que los fondos fueran debitados.

De acuerdo a la información aportada por la dirigencia, las maniobras comenzaron a detectarse en octubre del año pasado y se repitieron en los meses siguientes. “Desde ese momento venimos teniendo inconvenientes porque han intentado vulnerar el sistema y acceder a las claves bancarias a través del home banking”, indicó Moral. La reiteración de los episodios llevó al gremio a reforzar los controles y a realizar un seguimiento permanente de cada movimiento financiero.

La detección temprana fue posible gracias a los mecanismos de control cruzado que aplica el SEC. “Aparecían transferencias hacia CBU que no son los que utilizamos normalmente ni corresponden a personas vinculadas a nuestra actividad, por eso se identificaron de inmediato”, señaló la dirigente. En cada oportunidad se tomaron registros de las operaciones sospechosas, se cancelaron las transferencias y se dio aviso a la mesa de ayuda del Banco Credicoop, entidad con la que opera el sindicato.

El último episodio, ocurrido el 9 de enero, presentó una modalidad diferente. “A través del chat bancario se comunicó alguien que usurpó mi perfil y solicitó el blanqueo de claves alegando un supuesto robo de mi teléfono y de mi documentación”, relató Moral. Ante esa situación, el banco bloqueó preventivamente los accesos y dio de baja los permisos para evitar cualquier movimiento.

Desde el SEC aclararon que la información desmentida es exclusivamente la referida a un supuesto robo de teléfono y documentación, versión que fue utilizada en el intento de engaño. “Eso es absolutamente falso y fue negado de manera inmediata”, afirmó la secretaria general. La dirigente remarcó que los intentos de hackeo sí existieron y continúan bajo investigación, con denuncias ya radicadas ante la Policía y otros organismos, mientras se completa la documentación necesaria para avanzar en las actuaciones judiciales.