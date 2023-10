Cada 19 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, fecha instaurada con el objetivo de generar conciencia sobre la enfermedad y la importancia de la detección temprana. Daniela Illanes, es una sanjuanina que en este día especial habló con DIARIO HUARPE y contó cómo un día de marzo del 2020 descubrió haciendo ejercicios lo que sería un largo camino de resiliencia y aprendizaje. “Estaba haciendo abdominales y me sentí un bulto”, contó.

Daniela jamás imaginó que luego de regresar a la Argentina después de 10 años viviendo en Chile y trabajando como maestra jardinera, iba a tener que enfrentar una de las situaciones más complejas, pero que más le enseñaron en sus 35 años de vida. “El contexto social en Chile se había vuelto complicado y estábamos en plena pandemia. En febrero del 2020 volví a San Juan”, comentó.

Sin antecedentes en la familia por cáncer de mama, la enfermedad, hasta ese momento, no era un tema que estuviera presente en la vida de la joven. “No hubo mujeres con cáncer de mama, pero sí un tío que tuvo cáncer de próstata y por eso me hicieron los análisis de sangre que dieron perfecto. De hecho yo era una persona que cuidaba mucho de mi alimentación y mi estado físico, y era joven, jamás me imaginé que lo que me encontré mientras hacía ejercicios, iba a terminar en un tratamiento por cáncer”, contó la sanjuanina que sacó un libro para contar su historia y ayudar a otras.

“Estaba haciendo abdominales cuando me sentí un bulto en la mama derecha. Era muy duro y grande. Eso me asustó mucho, lo comenté con mi mamá y ella también lo sintió. A partir de eso comenzó todo”, dijo Daniela Illanes al recordar una tarde de marzo del 2020.

Daniela tenía 33 años cuando se presentó por primera vez delante de los médicos que tras una serie de estudios y lo que fue, según ella, el momento más fuerte que tuvo que atravesar durante la enfermedad, confirmaron el diagnóstico. “Recuerdo que el momento de la biopsia fue lo más duro. Fui sola y me acuerdo de estar con hielo en la mama derecha por el dolor, pero en ese momento no solo era físico sino también a nivel mental, por todas las dudas y miedos. Fue el momento de quiebre, el momento en que hice click”, explicó.

Fue en ese momento en que la joven sanjuanina sintió la necesidad de refugiarse en algo para poder llevar adelante la enfermedad. “Todo comenzó con un amigo que vive en Chile. Él hace reiki y un día me dijo: “a tal hora acostate y no hagas nada más”, yo le había mencionado que el tratamiento me hacía doler mucho la cabeza y él me dijo que me iba a curar”, detalló entre risas al reconocer que fue creer o reventar, pero que en ese preciso momento el dolor paró y ella sintió la curiosidad de investigar sobre la milenaria práctica.

Rápidamente, Illanes comenzó a sumergirse en un mundo completamente nuevo, pero que fue una de las claves que la mantuvieron a flote. “Comencé a investigar más en profundidad, a practicar la meditación a curarme desde otro lugar y dio sus frutos. Al cuarto mes del tratamiento, me hicieron un estudio para ver cómo se encontraba el tumor y ya no estaba. Los médicos no podían creer cómo había pasado, querían saber qué había hecho”, contó.

Todo el caminino recorrido y el aprendizaje, Daniela lo volcó en su primer libro "El cáncer desde los holístico".(Foto:DIARIO HUARPE)

Así, la joven sanjuanina, comenzó a estudiar y se recibió de instructora de reiki, de Terapeuta Holística, terapeuta en biodecodificación y el último título que alcanzó gracias a una excepción que hicieron desde la Universidad Católica de Cuyo. “Soy psicóloga holística. Me dejaron hacerlo pese a no haber cursado la carrera de psicología tradicionalmente. Soy muy agradecida por eso”, expresó.

“Me parece importante recalcar que todo lo que aprendí e hice para mejorar mi salud espiritual y mental siempre fue un complemento con la medicina tradicional. Yo nunca dejé el tratamiento indicado por los médicos y a quienes atraviesen por la enfermedad les recomiendo lo mismo”, concluyó Illanes.

Hoy Daniela está al frente del grupo “Nueva Esperanza”, donde comparte su historia de vida personal para alentar no solo a las mujeres sino también a todas aquellas personas que estén atravesando por un cáncer en sí o un momento complicado de salud, junto a su primer libro “El cáncer desde lo Holístico”.

Qué es la terapia holística

Se trata de una práctica alternar que busca no solo el bienestar de la salud física, sino también de la salud espiritual y mental a través de diferentes actividades como por ejemplo el ejercicio, la meditación, el Reiki y los masajes.