Dos jóvenes fueron detenidos en el barrio San Expedito, en Rawson, luego de ingresar a la vivienda de una cabo de la Policía de San Juan y sustraer distintos elementos. El hecho ocurrió este jueves al mediodía y terminó con una persecución por varias cuadras.

Según informó personal policial, cerca de las 12.45 horas, un móvil de recorrida del Comando Sur recibió un llamado del 911 que alertaba sobre un robo en el domicilio de la cabo Jesica Arias. Los efectivos del GAM acudieron de inmediato y, al llegar, observaron a dos hombres que huían llevando un gato hidráulico, presuntamente sustraído del interior de la vivienda.

El gato hidráulico que los uniformados le encontraron a los sujetos que escapaban.

Tras darles la voz de alto, los sospechosos emprendieron la fuga, lo que desató una persecución por varias cuadras. Con la colaboración del móvil H-80 del Comando Sur, a cargo del oficial subinspector Sebastián Muñoz y la agente Carla Hermosilla, lograron interceptarlos y detenerlos.

Esta es la casa de la cabo de la Policía a la que entraron los ladrones.

Los aprehendidos fueron identificados como Lisandro Arrieta, de 21 años, domiciliado en el barrio Sierras de Marquesado, y Elías Sánchez, de 18 años, residente en el barrio Victorino Ortega. Ambos quedaron alojados en la Subcomisaría Ansilta a disposición de la Unidad Fiscal de Flagrancia, que caratuló la causa como robo seguido de daño (legajo N.º 44/25).

El fiscal interviniente, doctor Codorniú, se hizo presente en el lugar y ordenó las medidas de rigor.