Un intento de robo terminó con un detenido en pleno Capital. El hecho ocurrió el 6 de octubre, cuando un joven identificado como Ramiro Omar Guzmán Álvarez, de 22 años, fue detenido tras ingresar a una vivienda y sustraer varios elementos.

Según la denuncia, el sospechoso fue sorprendido por el dueño de la vivienda mientras intentaba escapar con una rueda y otros artefactos robados. El individuo había trepado la medianera para ingresar al lugar.

Tras ser descubierto, el propietario dio aviso inmediato a la policía y, en pocos minutos, personal de la Comisaría 3ª llegó al sitio y procedió a la aprehensión del sospechoso.

El caso quedó en manos del fiscal de flagrancia, Martín Morando, quien dispuso el inicio del procedimiento especial de flagrancia, luego de consultar con la Virginia Branca. El detenido quedó a disposición de la Justicia.