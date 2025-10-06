Publicidad
Publicidad

Policiales

Detuvieron a un joven por intentar robar en una casa de Capital

Un hombre de 22 años fue detenido por personal de la Comisaría 3ª luego de ser sorprendido por el propietario mientras intentaba huir con objetos robados. El fiscal dispuso el procedimiento de flagrancia.

POR REDACCIÓN

Hace 5 horas

Un intento de robo terminó con un detenido en pleno Capital. El hecho ocurrió el 6 de octubre, cuando un joven identificado como Ramiro Omar Guzmán Álvarez, de 22 años, fue detenido tras ingresar a una vivienda y sustraer varios elementos.

Según la denuncia, el sospechoso fue sorprendido por el dueño de la vivienda mientras intentaba escapar con una rueda y otros artefactos robados. El individuo había trepado la medianera para ingresar al lugar.

Publicidad

Tras ser descubierto, el propietario dio aviso inmediato a la policía y, en pocos minutos, personal de la Comisaría 3ª llegó al sitio y procedió a la aprehensión del sospechoso.

El caso quedó en manos del fiscal de flagrancia, Martín Morando, quien dispuso el inicio del procedimiento especial de flagrancia, luego de consultar con la Virginia Branca. El detenido quedó a disposición de la Justicia.

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Más Leídas
Más Leídas
Publicidad
Publicidad

ÚLTIMAS NOTICIAS