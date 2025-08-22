La Fiscalía de la UFI Genérica se encuentra abocada a la investigación de una denuncia de presuntas lesiones ocurridas en la escuela Clara Rosa Cortínez. La causa se inició a partir del reclamo de un solo padre que denunció la existencia de lesiones en su hijo.

Según la denuncia formal presentada, el padre alega que un docente agredió directamente al chico, identificando al agresor como un directivo de la escuela. El tipo de agresión señalada es de carácter físico.

Ante esta situación, Ignacio Achem solicitó un informe al médico legista para que constate y corrobore la existencia de estas lesiones. El fiscal manifestó en radio Estación Claridad la importancia de obtener este informe "lo más rápido que se pueda" para avanzar en el proceso judicial. Sobre la naturaleza específica de los golpes, el fiscal prefirió ser prudente, indicando: "no podría contestar eso. El chico presentaba lesiones según el padre".

Achem destacó la prudencia con la que su unidad fiscal maneja este tipo de casos, especialmente al involucrar a un menor de edad. La causa se encuentra actualmente caratulada como una actuación por una investigación o, de manera más precisa, por una presunta lesión.

El fiscal señaló que, si bien hay conocimiento de un descontento a nivel de varios padres en la comunidad educativa, no todos realizaron una denuncia penal formal, siendo la investigación actual producto de una única denuncia. Una vez que se obtenga el resultado del médico legista, el proceso debería continuar con un descargo por parte de quien resulte ser eventualmente sospechado.