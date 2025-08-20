El Ministerio de Educación informó que tomó conocimiento de la situación planteada en la Escuela Clara Rosa Cortínez, de Capital, y confirmó que desde mayo se vienen reforzando acciones en la institución con el objetivo de fortalecer el trabajo junto a la comunidad educativa.

De acuerdo con la cartera educativa, autoridades ministeriales, dirección de área, equipo supervisivo y Gabinetes Técnicos Interdisciplinarios llevan adelante distintas intervenciones para garantizar el bienestar de los estudiantes y docentes. Entre ellas se mencionan reuniones de altas autoridades ministeriales con los responsables del establecimiento y encuentros con familias. “Vamos paso a paso”, señalaron desde el ministerio.

Publicidad

La respuesta oficial surge tras los reclamos de un grupo de padres que denunció casos de maltrato hacia alumnos y docentes, así como la falta de actuación en situaciones graves. Uno de los episodios que más preocupación generó fue la denuncia contra la directora interina, Alejandra Lucero, quien habría maltratado e incluso golpeado a un estudiante. La funcionaria fue notificada de la denuncia el pasado martes 19 de agosto.

Otro caso expuesto por las familias fue el de un niño víctima de abuso sexual, donde los padres sostienen que la escuela no activó el protocolo correspondiente. Finalmente, la situación debió ser abordada por Anivi, el organismo encargado de Asuntos de Menores.

Publicidad

Darío Trical, uno de los voceros de las familias, recordó que la problemática se arrastra desde principios de año: “Explotó en mayo con una asamblea en la que participaron unos 70 padres. Allí se labraron actas y se abrieron expedientes, pero todavía no hay avances”.

Desde la supervisión educativa, Sonia Moreno aseguró: “Estamos para escuchar a los padres y acompañar con el gabinete institucional. Si hay que tomar decisiones, se van a accionar. La directora tiene la obligación de informar al Ministerio cuando toma conocimiento de un caso”.

Publicidad

Mientras tanto, los padres esperan una resolución pronta que garantice el normal desarrollo del ciclo lectivo y, sobre todo, un entorno seguro para sus hijos. “Necesitamos protocolos claros y que se respete el derecho de los chicos a aprender en un ambiente cuidado”, remarcaron.