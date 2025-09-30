En la Municipalidad de Ullum, el ministro de Salud, Amílcar Dobladez, acompañado por el intendente Julián Domínguez, encabezó el acto de entrega en comodato de una ambulancia Iveco Daily, destinada al traslado de pacientes de mediana complejidad.

La incorporación, solicitada por el gobernador Marcelo Orrego tras escuchar el pedido de la comunidad, tiene como objetivo reforzar la atención en el departamento. La unidad está equipada con camilla, tubo de oxígeno, tabla rígida de madera, cuellos ortopédicos, insumos descartables y un maletín de urgencias. Cabe recordar que en octubre de 2024 ya se había entregado otra ambulancia para el CIC de Ullum.

Publicidad

Además, en el departamento se encuentran las Unidades Sanitarias Móviles, que hasta el 3 de octubre estarán instaladas junto al CIC, brindando servicios de radiografías, ecografías, oftalmología, odontología, fonoaudiología, nutrición, trabajo social y testeos de VIH y sífilis, entre otros. En su paso previo por el Centro de Salud Rollón realizaron 601 prestaciones.

Del acto participaron también el secretario de Medicina Preventiva, Emergencia y Catástrofe, Pablo Arroyo. Foto gentileza.

Avances en la modernización del Centro de Salud de Ullum

En paralelo, el Gobierno de San Juan avanza con el Plan de Modernización y Ampliación del Centro de Salud de Ullum, que beneficiará a los 6.454 habitantes del departamento.

Publicidad

El proyecto contempla la ampliación de 200 m² y la remodelación de otros 220 m². Entre los principales trabajos se destacan:

Nuevos consultorios médicos, de odontología y kinesiología.

Ampliación de sala de espera, admisión, farmacia, sala de radiología y laboratorio.

Construcción de sanitarios accesibles para pacientes y personal.

Renovación edilicia integral con pintura, pisos, luminarias, señalética, telas mosquiteras y aires acondicionados.

Del acto participaron también el secretario de Medicina Preventiva, Emergencia y Catástrofe, Pablo Arroyo; el jefe de Zona Sanitaria IV, Daniel Gualpa; la jefa de Área Programática, Eliana Fernández; y la jefa de Enfermería de la Zona Sanitaria IV, Daniela Brunotti.

Publicidad

Por parte del municipio, estuvieron presentes el secretario de Gobierno, Claudio Chirino; la secretaria de Hacienda, Analía Lépez; el asesor letrado, Gastón Gil; la responsable de Salud Municipal, Emilce Vargas; y los concejales Vanesa Cortez, Eduardo Trigo, Aldo Quiroga y Verónica Trigo.