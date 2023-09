El viernes pasado el Banco Central compró u$s 104 millones, la compra más alta en ocho ruedas, lo que trasluce que el dólar soja 5 empezó a tomar ritmo.

Esto permitió que la autoridad monetaria obtenga un saldo neto de u$s 73 millones entre MULC y dólares financieros, dada la intervención en MEP con u$s 31 millones el miércoles, registrando el segundo día positivo tras los u$s 20 millones del jueves, según consigna un informe de PPI.

Publicidad

Estrategia del BCRA

Así, empieza a definirse cuál será la estrategia del BCRA hasta el día de finalización del Programa del Incremento Exportador el 30 de septiembre: comprar por MULC, intervenir en MEP/CCL y con el remanente optar por acumular reservas o abastecer a las importaciones para mitigar la caída de la actividad económica.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Por lo tanto, a partir del 1° de octubre podría comenzar la presión al dólar, al terminar esta versión del dólar soja y no tener más dólares para abastecer el contado con liquidación.

Según la Bolsa de Comercio de Rosario, se llevan operadas 0,95 millones de toneladas, equivalentes a u$s 471 millones, que irán liquidándose en estos días en el mercado de cambios.

Liquidar por CCL

Esta renovada versión del dólar soja tiene como novedad que el tipo de cambio efectivo termina definido por el 75% de liquidación obligada en MULC y 25% de libre disponibilidad, a diferencia de sus predecesores, en los que se fijaba un valor fijo en pesos.

Publicidad

Por lo tanto, a partir del 1° de octubre podría comenzar la presión al dólar, al terminar esta versión del dólar soja y no tener más dólares para abastecer el contado con liquidación.

Con este cambio, al mismo tiempo que acelera la liquidación en el MULC y da lugar a compras oficiales, se promueve que las divisas de libre disponibilidad vayan canalizándose por el CCL.

"A medida que vayan liquidándose los u$s 471 millones de lo operado hasta ahora, u$s 353 millones irán por MULC y u$s 118 millones podrían ir por CCL. La liquidación de las cerealeras de la semana pasada explicaría la marcada caída del CCL y la consecuente baja de la brecha cambiaria a 112%, luego de haber tocado un pico de 129% el 29 de agosto", señala el informe de PPI, a cargo de su equipo de Research, con las perspectivas para los mercados financieros.