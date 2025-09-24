Economía > Tendencia bajista
Dólar hoy: el Banco Nación lo bajó a $1.360 y el mayorista acumuló tres caídas consecutivas
POR REDACCIÓN
El dólar minorista cerró este miércoles con una baja de $25 o un 1,8%, ubicándose en $1.360 para la venta en las pantallas del Banco Nación. Se trató de un retroceso en línea con lo ocurrido en el segmento mayorista, donde la divisa acumuló su tercera caída consecutiva.
El dólar mayorista terminó la jornada en $1.337,50 para la venta, con una baja de $31,50 o 2,3%, en una rueda que registró un fuerte volumen operado: 831,3 millones de dólares en el mercado contado.
En lo que va de la semana, el tipo de cambio oficial retrocedió $137,50, equivalente a un 9,3%, desde el récord nominal de $1.475 alcanzado el viernes pasado. De esta manera, se mantiene $140,27 (10,5%) por debajo del techo de las bandas cambiarias, que el Banco Central fijó este miércoles en $1.477,77.
Según precisó Gustavo Quintana, operador de PR Corredores de Cambio, “en los tres primeros días de esta semana el tipo de cambio mayorista acumula una baja de $137,50, lejos de la suba de $21,50 registrada en idéntico lapso de la semana anterior”.
