Un trágico accidente vial se produjo este jueves por la tarde de este jueves 4 de septiembre en la ruta ubicada a unos 7 kilómetros al norte del Autódromo El Villicum, departamento Albardón. El choque involucró a una Ford EcoSport que circulaba desde Jáchal hacia el Gran San Juan y un Volkswagen Gol Trend que se desplazaba en dirección contraria.

Según fuentes oficiales, la Ecosport intentó sobrepasar a otro vehículo e invadió el carril contrario, donde se encontró de frente con el Gol Trend. Ambos conductores intentaron maniobrar para evitar la colisión, pero terminaron impactando y despistando fuera de la ruta.

Publicidad

En la camioneta viajaban tres personas: el conductor, su esposa y la madre de este. El hombre sobrevivió, su pareja fue trasladada al hospital con heridas, mientras que la mujer mayor falleció en el lugar.

Los ocupantes del Gol Trend también resultaron heridos y fueron derivados a distintos centros de salud de la zona para recibir atención médica.

Publicidad

Personal de la Policía y de los equipos de emergencia trabajaron en la escena para asistir a las víctimas, asegurar la zona y regular el tránsito mientras se realizaban las pericias correspondientes para esclarecer las causas del siniestro.