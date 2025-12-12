Google ha introducido una innovadora función en su aplicación Traductor que permite recibir traducciones en tiempo real directamente a través de cualquier modelo de audífonos. Esta herramienta está diseñada para conservar el tono, el énfasis y la cadencia originales del hablante, generando así una experiencia de traducción más natural y fácil de seguir palabra por palabra.

Con esta función, los usuarios pueden mantener conversaciones en diferentes idiomas, escuchar conferencias o disfrutar de películas extranjeras sin complicaciones. Solo basta con colocarse los auriculares, abrir la app Traductor, seleccionar la opción ‘Traducción en vivo’ y recibir la traducción inmediata en el idioma elegido.

Actualmente, la versión beta de esta función está disponible en la aplicación Traductor para Android en Estados Unidos, México e India. Es compatible con más de 70 idiomas y funciona con cualquier par de auriculares. Google anunció que planea expandir esta funcionalidad a dispositivos iOS y a más países durante 2026.

Para activar la traducción en vivo, Google explicó que “de forma predeterminada, el idioma del discurso se detecta automáticamente entre los dos idiomas seleccionados”, facilitando así el uso sin complicaciones técnicas.

Además de esta novedad, Google Traductor ha incorporado mejoras en sus capacidades mediante la inteligencia artificial Gemini, que ofrece traducciones más precisas y naturales para frases complejas, modismos y expresiones locales. Por ejemplo, al traducir un modismo en inglés como “stealing my thunder”, la app entrega una interpretación contextualizada que refleja el verdadero sentido de la expresión en lugar de una traducción literal.

La aplicación también amplía sus herramientas de aprendizaje de idiomas con funciones que brindan retroalimentación mejorada y consejos basados en la práctica oral. Los usuarios pueden registrar su constancia diaria, visualizando claramente su progreso y motivándose a alcanzar sus objetivos lingüísticos.

Estas capacidades se extienden a casi 20 nuevos países, incluyendo Alemania, India, Suecia y Taiwán, ampliando el acceso para quienes desean mejorar sus habilidades en idiomas como inglés, alemán, portugués, chino mandarín, hindi, italiano, rumano y sueco, entre otros.

Por último, Google presentó tres nuevas herramientas de inteligencia artificial para aprender idiomas de forma dinámica y entretenida, disponibles gratuitamente en Google Labs. Estas experiencias permiten practicar vocabulario, expresiones comunes y gramática en contextos cotidianos, facilitando la comunicación fluida y cercana al habla nativa.

Entre las innovaciones, destaca la posibilidad de tomar una foto para que la inteligencia artificial identifique objetos y enseñe sus nombres en el idioma seleccionado, enriqueciendo el vocabulario práctico vinculado al entorno y situaciones habituales.