La Federación de Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones (Foecyt) llevó adelante este viernes la elección de autoridades en la delegación San Juan y, como estaba previsto, el proceso concluyó con la renovación del mandato de Víctor Ortega. La particularidad de esta convocatoria fue que se presentó una única lista oficializada, lo que transformó el acto electoral en una instancia meramente formal para ratificar la continuidad de la conducción gremial.

La jornada se desarrolló sin sobresaltos en los distintos puntos habilitados para votar. Desde la organización destacaron que la participación de los afiliados fue fluida y que la ausencia de listas alternativas no restó importancia al proceso interno, sino que reafirmó el respaldo mayoritario con el que cuenta Ortega dentro del sindicato.

Fuentes de la delegación explicaron que, en los días previos, se había cumplido con todas las instancias reglamentarias previstas por el estatuto. Sin embargo, no se presentaron agrupaciones que compitieran por la conducción, por lo que la oficialización quedó limitada a la nómina encabezada por Ortega. Según señalaron, esta falta de competencia se interpreta como una señal de cohesión interna en torno al liderazgo del actual secretario general.

Con la reelección confirmada, Ortega iniciará un nuevo período al frente del sindicato en un contexto nacional complejo para el sector postal y de telecomunicaciones, marcado por la discusión sobre modernización de servicios, reorganización laboral y debates sobre el futuro de las empresas vinculadas al rubro. Desde Foecyt San Juan aseguran que el desafío será sostener la representación local y fortalecer los reclamos ante los organismos correspondientes, en un escenario donde la estabilidad gremial se vuelve un factor clave.

La comisión está integrada por Darío Alejandro Molina como secretario adjunto; Ezequiel Edgardo Aguerre en la Secretaría Gremial y de Organización; Gastón Ariel Brunori como secretario tesorero; Pablo Martín Ortega en la Secretaría de Contabilidad; Pablo Mazzochi al frente de Acción Social; Nadia Ruth Molina como secretaria de Actas, Administración y Difusión; y Sebastián Alejandro Reta en la Secretaría de Cultura, Deporte y Recreación.