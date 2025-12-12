Salud y Bienestar > Estudio
Cinco alimentos que aceleran la pérdida de memoria según expertos de Harvard
POR REDACCIÓN
Una alimentación equilibrada y rica en productos frescos e integrales es clave para mantener tanto la salud física como mental a lo largo de la vida. Estudios recientes refuerzan la conexión entre dieta y rendimiento cerebral, destacando que ciertos alimentos pueden afectar negativamente la memoria y la concentración.
La psiquiatra nutricional Uma Naidoo, profesora de la Universidad de Harvard, identificó cinco tipos de alimentos que perjudican la función cerebral. Según la especialista, estos productos modifican las bacterias intestinales, lo que desencadena procesos metabólicos y una inflamación cerebral que deterioran el rendimiento cognitivo.
Por ello, es fundamental limitar al máximo el consumo de estos comestibles, especialmente durante actividades que requieren concentración o aprendizaje intenso, como estudiar o realizar trabajos complejos. En cambio, incorporar alimentos naturales y frescos contribuye a mantener el cerebro en óptimas condiciones.
- Azúcares añadidos: La ingesta excesiva de azúcares refinados, presentes en golosinas, bebidas gaseosas y también en productos procesados como salsas comerciales y tomate frito envasado, puede alterar las funciones cognitivas. El azúcar genera picos de insulina que afectan negativamente la memoria y la capacidad de aprendizaje a largo plazo.
- Alimentos fritos con grasas trans: Además de impactar la salud cardiovascular, estos alimentos reducen la plasticidad neuronal, dificultando la formación de nuevas conexiones cerebrales. Esto se traduce en problemas para concentrarse y una disminución del rendimiento intelectual.
- Carbohidratos refinados: Productos como el pan blanco, arroz blanco y papas, con alta carga glucémica, elevan rápidamente el azúcar en sangre y pueden contribuir al desarrollo de enfermedades neurológicas. Se recomienda reemplazarlos por opciones integrales y aumentar el consumo de verduras de hoja verde, frutas y legumbres para proteger la salud cerebral.
- Alcohol: El consumo excesivo está vinculado a un mayor riesgo de deterioro cognitivo y demencia. Un estudio publicado en 2018 en la revista British Medical Journal indica que quienes ingieren más de 14 bebidas alcohólicas semanales tienen mayor probabilidad de desarrollar estas condiciones, además de experimentar amnesia temporal.
- Nitratos en carnes procesadas: Estos compuestos, usados como conservantes en productos como tocino y salchichas, pueden alterar las bacterias intestinales y favorecer trastornos neurológicos, como la bipolaridad. Se aconseja consumirlos con moderación y priorizar fuentes proteicas más saludables como carnes magras, pescado y proteínas vegetales.