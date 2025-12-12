Una alimentación equilibrada y rica en productos frescos e integrales es clave para mantener tanto la salud física como mental a lo largo de la vida. Estudios recientes refuerzan la conexión entre dieta y rendimiento cerebral, destacando que ciertos alimentos pueden afectar negativamente la memoria y la concentración.

La psiquiatra nutricional Uma Naidoo, profesora de la Universidad de Harvard, identificó cinco tipos de alimentos que perjudican la función cerebral. Según la especialista, estos productos modifican las bacterias intestinales, lo que desencadena procesos metabólicos y una inflamación cerebral que deterioran el rendimiento cognitivo.

Publicidad

Por ello, es fundamental limitar al máximo el consumo de estos comestibles, especialmente durante actividades que requieren concentración o aprendizaje intenso, como estudiar o realizar trabajos complejos. En cambio, incorporar alimentos naturales y frescos contribuye a mantener el cerebro en óptimas condiciones.