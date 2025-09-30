El 29 de septiembre de 2025, Electronic Arts (EA), una de las compañías más destacadas en la industria global de videojuegos, confirmó la firma de un acuerdo definitivo para su adquisición total por parte de un grupo privado de inversores. Este consorcio está compuesto por el Public Investment Fund (PIF) de Arabia Saudí, la firma Silver Lake y Affinity Partners.

La transacción, valorada en 55.000 millones de dólares (equivalentes a 46.810 millones de euros), se posiciona como una de las mayores adquisiciones apalancadas en el sector tecnológico a nivel mundial. Los inversores acordaron comprar el 100% del capital social de EA a 210 dólares por acción (aproximadamente 178,81 euros), en una operación completamente en efectivo.

El PIF saudí, que ya contaba con una participación cercana al 9,9% en Electronic Arts, refuerza así su estrategia de diversificación económica y su apuesta por las industrias creativas globales. Este fondo soberano mantiene inversiones importantes en compañías como Capcom y Nintendo, consolidando su interés en el sector de videojuegos.

Electronic Arts es reconocida internacionalmente por franquicias icónicas como EA Sports FC, Battlefield, Los Sims, Need for Speed, Star Wars y Mass Effect, entre otras. La solidez de su catálogo y el éxito sostenido en distintos mercados generaron un fuerte interés por parte de varios inversores, según informes recientes.

Andrew Wilson, presidente y director ejecutivo de EA, valoró el impacto de esta decisión: “Nuestros equipos creativos y apasionados en EA han brindado experiencias extraordinarias a cientos de millones de fans, han creado algunas de las IP más icónicas del mundo y han generado un valor significativo para nuestra empresa. Este momento es un gran reconocimiento a su notable labor”.

Wilson destacó además las perspectivas que abre esta alianza con el nuevo grupo inversor, orientando la estrategia hacia la ampliación de los límites en entretenimiento, deportes y tecnología. Manifestó su entusiasmo sobre el futuro de EA y la creación de “experiencias transformadoras para inspirar a las generaciones venideras” gracias al respaldo financiero y la visión compartida del consorcio.

La continuidad en la dirección y el énfasis en la innovación creativa se mantienen como prioridades para la compañía, que aspira a fortalecer su liderazgo en la industria y a expandir su crecimiento internacional bajo esta nueva estructura accionarial.

Este acuerdo se inscribe dentro de una tendencia creciente de grandes transacciones que están redefiniendo el panorama empresarial del sector de los videojuegos a nivel global. La inversión directa del fondo soberano saudí junto a Silver Lake y Affinity Partners subraya la vitalidad del mercado interactivo y la confianza en el potencial de franquicias clásicas y nuevas propiedades intelectuales.