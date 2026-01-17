El fenómeno conocido como Luna de Sangre ocurre durante un eclipse lunar total, cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre el satélite natural y generando un característico tono rojizo. Este efecto se debe a que la atmósfera terrestre filtra la luz solar, dejando pasar principalmente las longitudes de onda rojas que se reflejan en la superficie lunar.

El eclipse se desarrollará entre el 2 y el 4 de marzo de 2026, y Argentina se encuentra entre los mejores lugares del mundo para observarlo en su totalidad, gracias a su posición geográfica y las condiciones de visibilidad que se esperan. Según Time and Date, solo un 2% de la población mundial (unos 176 millones de personas) podrá apreciar todas las fases del eclipse: penumbral, parcial y total. En tanto, cerca del 31% de la población verá al menos la fase total, que durará aproximadamente 80 minutos.

Para disfrutar del espectáculo, se recomienda elegir un lugar con poca contaminación lumínica, con vista despejada del cielo. No es necesaria protección ocular, a diferencia de los eclipses solares. El uso de binoculares o telescopio permitirá apreciar mejor los detalles de la superficie lunar y el avance de la sombra. También se sugiere adaptar la vista a la oscuridad, evitando luces intensas antes de la observación, para una experiencia óptima durante la fase total.

Con este evento, Argentina se prepara para ser testigo de uno de los fenómenos astronómicos más espectaculares del año, que combina ciencia, naturaleza y una oportunidad única para disfrutar del cielo nocturno.