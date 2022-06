El campeón de la Finalissima con Argentina que puede firmar con el Barcelona

Barcelona busca reforzarse para lo que viene, por lo que tiene en sus planes a una figura de la Selección Argentina. El carril izquierdo del conjunto catalán es una de las principales cartas a jugar de cara a la siguiente temporada. Por ese motivo, Nicolás Tagliafico, autor de 2 goles y 3 asistencias en 25 compromisos de esta última temporada con el Ajax de Ámsterdam, dialogó con la Cadena SER y reveló información importante.

"Hubo contactos con el FC Barcelona. El Ajax pedía cuatro o cinco millones de euros. Mi idea sigue siendo cambiar de aires pero no tengo noticias del Barça y no he hablado con Xavi", fue lo que afirmó el excapitán de Independiente de Avellaneda, quien se consagró campeón con Argentina este miércoles. Si bien está festejando su presente con la "Albiceleste", no puede dejar de pensar en lo que viene para él.

Por su parte, Tagliafico también dijo: "En el último mercado de invierno lo teníamos cerrado con el club, faltaba que los dos clubes se pusieran de acuerdo entre ellos y no se dio. El Ajax no sé si quería cuatro o cinco millones de euros por un traspaso, y el Barsa quería una cesión con opción de compra pero mi club no estaba dispuesto. Los mercados de invierno son cortos y complicados. Ahora por lo qué sé no ha habido contacto para verano".

¿Tagliafico al Barcelona?

Cabe resaltar que Nicolás tiene contrato con el equipo holandés por un año más, hasta 2023, y por el momento seguirá jugando ahí. "Muchos clubes buscarán lateral izquierdo y el Barsa es uno de ellos, yo no descarto nada. El mercado será largo y apenas empieza ahora. En cualquier club grande están los mejores jugadores, siempre habrá que luchar para tener un sitio. Yo estoy preparado, me hace más fuerte mentalmente, y la competencia interna es buena porque hace mejor al equipo", aportó.

Para cerrar con sus comentarios, Nicolás Tagliafico reflexionó sobre cómo vive su actualidad, ya que no se siente titular y por eso busca ir al Barcelona: "He jugado casi siempre durante mi carrera pero estos últimos tiempos he tenido que batallar más por mi puesto, me ha hecho crecer a nivel mental porque he visto que puedo ayudar el equipo desde diferentes perspectivas y no solo en el campo, y me ha hecho sacar el mejor de mí".