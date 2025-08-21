Tras más de un año de trabajo y planificación, el Gobierno de San Juan, en una iniciativa conjunta con la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanada de la Argentina (Apyce) y la Universidad Católica de Cuyo (UCCuyo), ha anunciado la apertura del primer concurso para dar vida a "La Pizza Sanjuanina". Este certamen tiene como ambicioso objetivo definir un modelo propio de pizza que incorpore los ricos productos locales y, de esta forma, se convierta en un nuevo ícono gastronómico de la provincia, siguiendo el camino de la tradicional empanada sanjuanina.

El proyecto, impulsado por la Secretaría de Coordinación para el Desarrollo Económico, busca establecer un modelo único de pizza que se distinga por el uso de ingredientes y sabores característicos de la región. Entre las propuestas destacadas se encuentran el tomate deshidratado rehidratado en vino Malbec, embutidos regionales, quesos de producción local, aceitunas, orégano, y hasta innovadoras variantes como la pizza al moscato o al champán. Adrián Alonso, director de Comercio Exterior, enfatizó que la meta es crear un modelo de pizza sanjuanina, ya sea de molde o a la piedra, que sirva para identificar a San Juan a través de sus productos provinciales.

La Universidad Católica de Cuyo será la institución encargada de coordinar la dinámica del concurso, el cual estará bajo la supervisión del reconocido chef Omar Martínez. Martínez, conocido por su participación en la última edición de la Rural de Palermo, destacó la importancia de esta iniciativa: "buscamos con esto poner en valor nuestra gastronomía y productos". Además, resaltó la versatilidad de la pizza, un alimento accesible que puede elaborarse con más de 30 productos de la economía regional. La invitación es abierta "a todos, profesionales o no y a pizzerías a que se sumen a encontrar la identidad de la pizza sanjuanina".

El jurado que tendrá la responsabilidad de seleccionar la pizza ganadora estará compuesto por tres representantes de Apyce, incluyendo un maestro pizzero y empresarios del rubro. El certamen se desarrollará en el marco del Encuentro Olivícola Internacional Mario Solinas, añadiendo un atractivo adicional a la agenda gastronómica y cultural de la provincia. Miguel Moreno, secretario de Agricultura, Ganadería y Agroindustria, subrayó que este concurso permitirá armar una cadena de valor con los mejores productos sanjuaninos, contribuyendo al objetivo del gobernador Orrego de posicionar a San Juan como referente de la región.

Las inscripciones para participar en este histórico concurso abrirán la próxima semana. Para los ganadores, se ofrecerá la valiosa oportunidad de realizar un curso especializado en la prestigiosa Escuela de Pizzerías de Apyce, en Buenos Aires. Alfredo Aciar, secretario de Coordinación para el Desarrollo Económico, concluyó que esta iniciativa va directamente en línea con el objetivo del gobernador: "la idea es que San Juan se venda cada vez más al resto del país y al mundo".