En un giro inesperado que dejó en shock al mundo del espectáculo, Wanda Nara fue la encargada de confirmar el embarazo de la China Suárez, la actriz que se encuentra en pareja con Mauro Icardi. La revelación, que tuvo lugar en el aeropuerto de Ezeiza, se convirtió rápidamente en un "bombazo" que le "robó" la primicia a la propia implicada.

Fue el propio futbolista, Mauro Icardi, quien le comunicó la noticia a Wanda Nara, según sus propias palabras. "Hablé con él porque me llamó él, no yo", contó la ex vedette, quien arribó a la estación aérea junto a su asistente Kennys Palacios. La mediática aprovechó el encuentro con la prensa para soltar la bomba que nadie imaginaba.

Entre otros temas relacionados con sus disputas personales y legales, Wanda interrumpió la conversación para adelantar lo que sería una de las noticias más resonantes del año. "Quizás dentro de poco tengamos la noticia que todos se imaginan. Sí, la del embarazo", lanzó Wanda con un dejo de ironía. Cuando los periodistas inquirieron más al respecto, ella afirmó: "Yo la tengo la noticia, me la contó él".

A pesar de tener la información confirmada, Nara optó por no dar más detalles, alegando que "la confirmación o no le toca darla a ellos" y que el tema ya le "aburrió". Sin embargo, la intención de la mediática era clara: "mojarle la oreja" a su "máxima rival" y asegurarse de que, cuando la China Suárez decida anunciar oficialmente su embarazo, "ya no será novedad".

Wanda también comentó sobre la situación de Mauro Icardi, sugiriendo que su intento de ser feliz con la China Suárez es "todo fingido" y "parte del plan que él me contó tantas veces". Además, se refirió a la falta de comunicación entre Icardi y sus hijas, señalando que "si no los llamaron para el día del niño menos lo van a hacer para una cosa así" en relación al embarazo.