El particular número con el que presentaron al Diablito Echeverri en Bayern Leverkusen

El talentoso futbolista argentino Claudio Echeverri, apodado el "Diablito", ha sellado un nuevo capítulo en su carrera al confirmarse su préstamo al Bayer Leverkusen. Tras una breve estadía en el Manchester City, el joven atacante de 19 años se unirá a las filas del campeón de la Bundesliga por una temporada sin opción de compra. Esta movida pone fin a una de las especulaciones más grandes del mercado, atrayendo la atención del fútbol europeo y sudamericano. El anuncio oficial del club alemán, que anticipó la noticia en sus redes sociales con referencias al apodo del jugador, incluyó imágenes de Echeverri luciendo su nueva camiseta.

La decisión de unirse al Leverkusen se da en un momento crucial para el club. La institución alemana, que finalizó subcampeona la temporada anterior, se alzó con el título de la Bundesliga 2023/24, poniendo fin a la hegemonía del Bayern Múnich. El proyecto deportivo, ahora bajo la dirección del entrenador holandés Erik ten Hag, busca una renovación de plantel tras la salida de figuras clave como Florian Wirtz, transferido al Liverpool, y Jeremie Frimpong. El club apuesta por talentos jóvenes y con proyección internacional para potenciar su juego, y el Diablito Echeverri, quien usará el dorsal 9, se suma a esta estrategia. En el equipo, compartirá plantel con su compatriota Exequiel Palacios, excompañero en River Plate, y con el delantero Alejo Sarco.

Publicidad

Para Echeverri, la transferencia representa una oportunidad vital para su desarrollo. Tras su paso fugaz por el Manchester City, donde solo disputó tres partidos oficiales y marcó un gol, la falta de minutos lo llevó a buscar nuevos rumbos. El propio Pep Guardiola reconoció las dificultades de gestionar un plantel tan amplio. Con propuestas de clubes como la AS Roma y el Borussia Dortmund sobre la mesa, el Leverkusen se impuso y aseguró la llegada del mediocampista ofensivo. La Bundesliga se presenta como el escenario ideal para que el "Diablito" explote su potencial, sume experiencia y se consolide en el fútbol de élite.

Nuevos pasos para el Diablito Echeverri

El director deportivo del Bayer Leverkusen, Simon Rolfes, destacó las cualidades del argentino. “Claudio es un jugador con gran técnica y energía, que se mueve con dinamismo en el centro del campo, generando peligro desde esa posición. Los aficionados van al estadio para ver a jugadores como él. Su creatividad le dará a nuestro juego nuevas y atractivas facetas”, afirmó. Por su parte, Echeverri se mostró entusiasmado con la oportunidad: “Es fantástico dar los próximos pasos en el campeón alemán de 2024. Muchos jóvenes ya han dado el salto a la élite mundial aquí. Quiero seguir ese camino, aportar para lograr grandes cosas con el Bayer y crecer semana a semana”.

Publicidad

Formado en la cantera de River Plate, el pase de Echeverri al Manchester City se había concretado a principios de 2024 por 24 millones de euros. Permaneció cedido en el club argentino durante la temporada 2024, acumulando 48 partidos, 4 goles y 6 asistencias. Aunque su paso por el club inglés fue breve, dejó una impresión positiva en el cuerpo técnico. Sin embargo, la sobreoferta de jugadores en su posición y la necesidad de tener continuidad forzaron una salida a préstamo. El debut de Echeverri en el campeonato alemán está previsto para este sábado 23 de agosto, cuando el Leverkusen reciba al Hoffenheim en el BayArena.