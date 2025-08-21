Tras la audiencia de formalización y control de detención, en rueda de prensa, la fiscal Claudia Salica confirmó que los seis integrantes de la banda de los robarruedas fueron imputadas por robos agravados por ser en poblado y en banda. La audiencia se extendió desde las 8 de la mañana hasta el mediodía debido a la cantidad de hechos, que tuvo como víctimas hasta dos intendentes del Gran San Juan, según la investigación preliminar. Cuatro de los detenidos cumplirán prisión preventiva en el Servicio Penitenciario Provincial y los otros dos, bajo la misma medida, lo harán en sus domicilios, por razones expuestas por sus abogados defensores, que el juez Diego Sanz aceptó como válidos.

Los detenidos fueron identificados como Pablo Emanuel Díaz, alias “El Dibu”; Mauricio Rodríguez, alias “El Pitufo”; Ramón Héctor Anes; Carlos Maximiliano Páez; Guzmán Riveros y Lucas Rodrigo Solís.

La decisión judicial se basó en distintos criterios: uno de los acusados, identificado como Anes, recibió prisión domiciliaria debido a su edad y a una enfermedad que requiere tratamiento específico, mientras que Maximiliano Paez accedió a esa modalidad por no contar con antecedentes penales. Los delitos atribuidos a los imputados incluyen robos agravados por ser cometidos en poblado y en banda, así como encubrimiento agravado por ánimo de lucro y habitualidad.

El plazo de investigación penal preparatoria fue establecido en ocho meses, mientras que la prisión preventiva regirá por tres meses. La fiscal coordinadora de la UFI Delitos contra la Propiedad, Claudia Salica, detalló que, en el marco de esta etapa investigativa, se detectaron 24 legajos adicionales que podrían estar relacionados con los hechos atribuidos a la banda, gracias a información aportada por el director del Cisem, Federico Balaguer, y el sistema de monitoreo policial.

Durante la madrugada de este jueves 21 de agosto de 2025 se realizaron ocho allanamientos adicionales sin resultados positivos. La fiscalía continúa con la búsqueda de Nelson Arturo Vivares y Rubén Augusto Díaz, alias “El Cuchillo”, quienes aún permanecen prófugos. Según la investigación en curso, ambos estarían involucrados en la misma organización delictiva y tendrían roles de liderazgo dentro de la banda.

Los investigadores sospechan que las ruedas robadas eran revendidas en el mercado negro a precios que rondaban entre $1.250.000 y $1.500.000 cada una. En cuanto al radio de acción de la banda, Salica precisó: “No tenían un punto específico. Operaban en calles, playas de estacionamiento o plazas de San Martín, Rivadavia, Capital y hasta en Santa Lucía. Eran diversos sectores de la provincia los asediados por esta organización”. Entre las víctimas se cuentan vecinos comunes y hasta funcionarios: los intendentes de Pocito, Fabián Aballay, y de Rivadavia, Sergio Miodowsky, también sufrieron el robo de ruedas de auxilio.