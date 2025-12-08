El secreto de un famoso para bajar 28 kilos en solo cuatro meses

El reconocido ilusionista Mago Black, que alcanzó su mayor popularidad en el programa de Susana Giménez, ha sorprendido al espectáculo al exhibir una profunda transformación personal, logrando perder 28 kilos en solo cuatro meses. Este cambio radical fue impulsado por una revelación íntima y directa, según relató el propio artista.

El verdadero detonante fue una conversación con su hija, Evelyn, quien lo llamó desde Estados Unidos y le lanzó una pregunta de sinceridad brutal que no había escuchado ni de sus amigos más cercanos. "Me llamó mi hija desde Nueva York. Me dijo ‘¿Vos te viste cómo estás?’". El ilusionista confesó que la situación había llegado a un punto crítico de malestar físico: “No podía atarme los cordones”, detalló.

Para el artista argentino, la clave de su cambio físico no residió en el esfuerzo extremo, sino en la constancia y la paciencia. Su primer paso, inmediatamente después de la llamada, fue abandonar el sedentarismo y comenzar a caminar. A diario, Mago Black compartía sus recorridos con Evelyn a través de fotografías. "El problema de los que somos gorditos es que creemos que vamos a adelgazar en diez días, cuando comimos mal toda nuestra vida y esto es tiempo", reflexionó, destacando que el proceso requiere de tiempo.

El ilusionista aconsejó enfocarse en hábitos sostenibles y sencillos: “Olvidate del gimnasio, andá a caminar, no vayas al gimnasio a una cinta”, recomendó. El proceso se basó en ajustes integrales: dejó de consumir alcohol y cigarrillos, se enfocó en una alimentación saludable y ajustó sus horarios para levantarse temprano y asegurar un descanso de ocho horas. Su nuevo estilo de vida se resume en orden y autocuidado: “Es ordenarte, levantarte temprano, bañarte, quererte un poco”. El objetivo nunca fue la balanza, sino el bienestar. “No lo hice nunca para adelgazar, lo hice para estar bien. Me quise un poco más y ahora hace 4 meses y medio que hago todos los días lo mismo”, afirmó. En sus redes sociales, documentó su evolución resumiendo la fórmula en: “Caminatas, comiendo sano, mucha agua, sin alcohol, descansando 8 horas. Vivir ordenado”.

Este camino de transformación adquiere un significado aún más profundo dado el historial de adicciones del artista, que hace poco más de un año luchaba contra el alcohol, el cigarrillo y el juego. En aquel momento, había reconocido públicamente la naturaleza destructiva de sus hábitos: “La adicción te hace mentir, mentís y te mentís a vos mismo”.