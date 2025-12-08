El misterioso ritual que Cabré y Rocío Pardo usaron en su boda

La unión de Nicolás Cabré y Rocío Pardo se destacó como uno de los momentos más celebrados de la temporada en el espectáculo. Luego de haber formalizado su casamiento civil el miércoles 3 de diciembre, la pareja disfrutó de una fiesta rodeada de amigos y familiares este sábado. Eligieron la Estancia Bosque Alegre, próxima a Villa Carlos Paz, en Córdoba, para celebrar con una atmósfera de cuento y detalles únicos.

Las postales de la celebración no tardaron en circular por las redes, repletas de abrazos, sonrisas, flores y complicidad. No obstante, hubo un elemento que capturó la atención del público y causó furor: un enigmático ritual que despertó la curiosidad de sus seguidores.

En una de las fotografías más llamativas, Nicolás y Rocío aparecen de pie, tomados de la mano, pero unidos por una soga trenzada en colores verde y blanco. Esta imagen, tan íntima, generó una ola de preguntas en línea. Una usuaria escribió: “El ritual de la foto, ¿alguien me lo explica?”. Pronto llegó la explicación: se trataba del handfasting, una ceremonia celta ancestral también conocida como “atadura de manos”.

El handfasting, cuyos orígenes se remontan a los pueblos celtas y escoceses, simboliza el compromiso, el amor eterno y la unión. A diferencia de los ritos occidentales clásicos, este gesto lleva consigo una profunda carga espiritual y terrenal. La soga que ata las manos de los novios es una promesa de unión que va más allá de lo físico, alcanzando el nivel de las almas.

Una seguidora en las redes se encargó de detallar el sentido profundo del ritual: “Es una consagración a la Madre Naturaleza, en una unión de pareja es dedicar este vínculo a la sabiduría de la Tierra. Es pedir que los elementos, Tierra, Agua, Fuego y Aire sostengan, limpien, protejan y guíen su camino juntos. Además, se pide a los ancestros de ambos linajes su protección”. De esta manera, la pareja optó por una decisión que combinó tradición, espiritualidad y la fuerza ancestral de sus linajes.