Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), se puso a disposición de la justicia y designó un abogado defensor en la causa investigada por el juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi. La investigación avanza tras la difusión de audios en los que Spagnuolo menciona presuntos retornos en la compra de medicamentos y hace alusiones a Karina Milei y a Eduardo “Lule” Menem, entre otros.

El exfuncionario eligió como su representante legal al abogado penalista Ignacio Rada Schultze, especializado en derecho cambiario y tributario. Según trascendió, Spagnuolo habría rechazado dos estudios jurídicos ofrecidos por el Gobierno antes de tomar esta decisión.

En el ámbito judicial se especula sobre la estrategia que adoptará su defensa. Entre las opciones que se evalúan se encuentra la posibilidad de que Spagnuolo se declare arrepentido o solicite la figura de colaborador imputado. No obstante, también se barajan alternativas confrontativas, como impugnar el origen de la investigación mediante un planteo de nulidad, o argumentar que hechos similares ya fueron investigados y archivados en otra causa.

Fuentes cercanas al caso indicaron que el exfuncionario manifestó temor por su integridad física y expresó su disposición a declarar ante las autoridades. Esta presentación se produce en el marco del anuncio del Gobierno de denunciar penalmente a Spagnuolo, luego de que el presidente Javier Milei calificara los audios como una "opereta" y acusara de mentiroso a su excolaborador.

Mientras tanto, la justicia avanza en la recolección de pruebas materiales. Se realizó el secuestro de teléfonos celulares pertenecientes a los dueños de la droguería Suizo Argentina —mencionada en los audios—, así como del dispositivo utilizado por Spagnuolo y documentación obtenida en allanamientos. Un informe preliminar de peritajes tecnológicos detectó que se borraron mensajes de manera selectiva del teléfono del exfuncionario, lo que genera interrogantes entre los investigadores sobre las intenciones detrás de esas eliminaciones.

La causa tuvo inicio tras la denuncia penal presentada por el abogado Gregorio Dalbón, a raíz de la publicación de las grabaciones que involucran, además de a Spagnuolo, a Javier y Karina Milei, Eduardo Menem y los responsables de la droguería Suizo Argentina.