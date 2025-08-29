El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió el pronóstico del tiempo para la provincia de San Juan, correspondiente al sábado 30 y domingo 31 de agosto de 2025. El informe anticipa un período de condiciones climáticas inestables, caracterizado por precipitaciones de variada intensidad y vientos de notable fuerza.

Para la jornada del sábado 30 de agosto, se prevé un empeoramiento progresivo de las condiciones a lo largo del día. Durante la madrugada, se estiman lluvias aisladas con una probabilidad de precipitación entre el 10% y el 40%. Hacia la mañana, la tarde y la noche, se pronostica un aumento en la intensidad de las lluvias, esperándose precipitaciones fuertes, especialmente durante los turnos de tarde y noche. La probabilidad de ocurrencia se incrementa, manteniéndose entre un 40% y un 70% desde la mañana. Las temperaturas presentarán un descenso gradual, con máximas de 12°C durante la madrugada y mínimas de 9°C en la noche. El viento será un factor significativo, con intensidades entre 23 y 31 km/h por la mañana, aumentando a entre 32 y 41 km/h por la tarde y la noche. La dirección predominante será del sudeste (SE) en la madrugada, cambiando al sur (S) durante el resto del día. Se prevén ráfagas de viento muy fuertes, que podrán alcanzar entre 42 y 50 km/h por la mañana y entre 51 y 59 km/h por la tarde y noche.

En cuanto al domingo 31 de agosto, las condiciones persistirán. Para el período de madrugada y mañana se pronostican lluvias fuertes, las cuales disminuirán a lluvias de intensidad moderada durante la tarde y noche. La probabilidad de precipitación se mantendrá alta, en un rango del 40% al 70% durante todo el día. Se espera una marcada disminución de la temperatura, con valores que se mantendrán alrededor de los 6°C. La intensidad del viento disminuirá levemente en comparación con el día anterior, con vientos entre 13 y 22 km/h por la mañana, que se incrementarán a entre 23 y 31 km/h por la tarde. La dirección se mantendrá constante del sur (S). Las ráfagas de viento, no obstante, continuarán siendo fuertes, pronosticándose entre 51 y 59 km/h durante la mañana.