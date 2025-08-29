El Instituto Provincial de Exploraciones y Explotaciones Mineras (Ipeem) avanza con el proceso licitatorio para la exploración y eventual explotación de dos áreas estratégicas en el departamento Iglesia: Del Carmen y Jagüelito. Este jueves 28 se llevó a cabo la apertura del primer sobre del concurso público, instancia destinada a verificar la capacidad técnica y financiera de las empresas participantes.

En diálogo con DIARIO HUARPE, la presidenta del Ipeem, Natalia Marchese, brindó detalles sobre la jornada: “Compraron el pliego 11 empresas y se presentaron dos, son Shandong Gold y Boroo. Hoy ha sido la apertura del sobre número uno que es para conocer la capacidad técnica y financiera de la empresa. Entre 15 y 20 días más es la apertura del segundo sobre que ahí es donde está la oferta económica”, explicó la funcionaria.

Este procedimiento forma parte del Concurso Público de Ofertas lanzado por el Ipeem para la exploración con opción a explotación bajo contrato de riesgo en las áreas mencionadas.

Sobre las áreas en concurso

El proyecto Del Carmen está ubicado en la cordillera de Los Andes, dentro de la Cordillera Frontal, en el departamento Iglesia, específicamente en la zona sur del distrito minero Valle del Cura. Se encuentra próximo a otros proyectos como Jagüelito, La Ortiga, Tagua y mina Veladero. La distancia desde la ciudad de San Juan es de aproximadamente 300 kilómetros.

Por su parte, el proyecto Jagüelito también se encuentra en alta cordillera, dentro de la misma provincia geológica y el mismo distrito minero. Está ubicado a unos 310 kilómetros de la ciudad, en el corazón de la faja metalogénica de El Indio, una zona reconocida por su potencial aurífero.

Detalles del proceso licitatorio

La apertura del primer sobre representa una etapa clave del proceso, ya que en esta instancia se evalúa la solvencia técnica y financiera de las compañías interesadas en desarrollar proyectos en la provincia. En este caso, las empresas que presentaron sus propuestas fueron Shandong y Boroo, dos actores con experiencia en el sector minero a nivel internacional.

De acuerdo a lo informado por Marchese, la apertura del segundo sobre, que contiene la oferta económica definirá cuál de las empresas quedará a cargo del desarrollo de los proyectos bajo la modalidad establecida por el contrato de riesgo.