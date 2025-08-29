El Hospital Rawson se llenó de sonrisas en una nueva celebración del Día del Niño organizada por cooperativas y entidades solidarias, que este año cumplieron diez años consecutivos llevando alegría a los pequeños pacientes. La propuesta se desarrolló en los jardines del hospital y también en el tercer piso, para que quienes atraviesan tratamientos y no pueden desplazarse pudieran ser parte de la fiesta.

Regalos y sonrisas acompañaron a los pequeños. FOTO: DIARIO HUARPE

“Estamos muy contentas, son ya diez años de este festejo que hacemos con mucho esfuerzo y cariño”, expresó Cristiana Recio, presidenta de CUVHONI, al destacar la continuidad de una iniciativa que convoca cada año a entre 150 y 200 chicos. A su lado, Alicia Quiroga, secretaria de la cooperadora, resaltó el valor de la ayuda recibida: “Gracias a Dios lo hemos podido hacer todos los años, incluso en pandemia, y eso es gracias a la colaboración de tanta gente”.

Entre juegos, los más chicos pasaron un día diferente. FOTO: DIARIO HUARPE

La mañana estuvo marcada por la música, el juego y las sorpresas. Los payamédicos recorrieron pasillos y salas con su humor entrañable, un simpático dinosaurio se sumó por primera vez a la propuesta, un grupo de caporales animó con su danza y el coro del preparatorio de la Universidad Nacional de San Juan regaló canciones a los niños. También hubo sorteos de juguetes restaurados por voluntarios, meriendas donadas por la Municipalidad de Santa Lucía y golosinas entregadas por vecinos solidarios.

Voluntarios y personal fueron parte de la actividad. FOTO: DIARIO HUARPE

Cada gesto, cada regalo y cada risa compartida confirmaron que, más allá de las dificultades económicas, la voluntad de acompañar a los niños y a sus familias sigue intacta. La celebración, que comenzó hace una década con un puñado de voluntades, hoy se ha convertido en un encuentro esperado que transforma un día de hospital en una verdadera fiesta.