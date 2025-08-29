La Dirección Provincial de Vialidad ha informado sobre una interrupción completa del tránsito que se llevará a cabo este viernes 29 de agosto en un sector clave de la Avenida de Circunvalación. El corte total afectará la bajada hacia calle 9 de Julio (anillo interno) y estará vigente desde las 09:30 hasta las 13:00 horas.

La medida se debe a la realización de tareas de reemplazo de defensas metálicas, una labor de mantenimiento esencial para garantizar la seguridad vial en la zona. Durante este lapso, los vehículos que habitualmente utilizan esta vía deberán emplear rutas alternativas para poder circular y evitar demoras.

Desde Vialidad, se hizo un llamado a los conductores para que respeten la cartelería vial instalada, sigan las indicaciones del personal que estará presente en la zona de obra y transiten con la máxima precaución. El objetivo principal de estas recomendaciones es prevenir incidentes y, al mismo tiempo, garantizar la seguridad de los trabajadores que estarán llevando a cabo las tareas de mantenimiento.