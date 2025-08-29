Un hombre de Caucete fue condenado a 2 años y 6 meses de prisión condicional por el delito de abuso sexual simple en tres hechos, en perjuicio de su nietastra de cuatro años. La sentencia fue dictada tras un juicio que se extendió por dos semanas.

La víctima, una niña de tan solo cuatro años, había depositado toda su confianza en el agresor, a quien consideraba un abuelo, a pesar de que este era su abuelastro o padrastro de su padre. Los ultrajes consistieron en manoseos en sus partes íntimas y ocurrieron en diferentes oportunidades dentro de la casa del ahora condenado. Aunque no se pudo determinar la fecha exacta de los abusos, la declaración de la menor permitió establecer que los hechos se desarrollaron durante las tardes y noches.

Publicidad

Durante los alegatos, la fiscalía había solicitado una pena de 6 años de prisión para el acusado. Por su parte, la defensa había pedido la absolución. Contrario a lo que se esperaba, que la sentencia se pospusiera para otra jornada, el juez Figuerola dio a conocer su fallo el mismo día de los alegatos.