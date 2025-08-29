El esperado Gran Chocolate de Chimbas, un evento tradicional que reúne a la comunidad en el Parque del departamento, ha sido suspendido de su fecha original del sábado 30 de agosto. La decisión fue tomada por la organización debido a las inclemencias climáticas previstas para este fin de semana, que incluyen una alerta meteorológica.

La medida prioriza la seguridad de todos los vecinos y vecinas de Chimbas, buscando que la celebración se desarrolle en un ambiente seguro, alegre y familiar, tal como es el espíritu de este encuentro comunitario.

Desde el municipio, se aseguró que muy pronto se anunciará la nueva fecha para el evento, con el fin de que todos puedan disfrutar de la actividad con normalidad y tranquilidad. Asimismo, se ha instado a los vecinos a mantenerse atentos a los canales oficiales de comunicación del municipio para no perderse ninguna novedad sobre la reprogramación.