En el Café de la Política, Fabiana Carrizo no dudó en señalar que “Carlos Munisaga representa al kirchnerismo” metiéndose de lleno en la crítica al intendente del departamento que ella tiene su trabajo político. Además, la actual directora de Defensa al Consumidor, dijo que “la gestión actual del departamento ya deja que desear hasta en la limpieza”.

“Carlos Munisaga representa al kirchnerismo como lo hace Cristian Andino y todos ellos. Todos son parte del kirchnerismo". Y, según Fabiana Carrizo esto es observado por los rawsinos al punto tal que “ahora que iniciamos con la campaña notamos el descontento del vecino y lo bien considerado que está el gobernador Marcelo Orrego. Por eso es que creemos que vamos a lograr el objetivo de lograr dos bancas en la cámara nacional que le respondan al Gobernador”.

Fabiana Carrizo también se refirió a la situación del departamento Rawson, donde reside. Comparó la gestión de Munisaga con la de su antecesor, el ex intendente Rubén García, a quien también vinculó con la gestión de Sergio Uñac. "En Rawson se viene de una vara muy baja de lo mismo, Rubén García era de Uñac como es Munisaga", señaló, antes de añadir una crítica directa a la limpieza del departamento. "Actualmente, se observa que hay falta de limpieza en el departamento, como sucedía antes de esta gestión. Esto lo digo porque vivo en Rawson y lo observo como vecina y creo que lo que está mal hay que decírselo", sentenció.

Carrizo también aprovechó para destacar la labor del actual gobernador en la provincia. "Estamos trabajando como lo veníamos haciendo y seguimos muy activos en la presencia de la gente para aumentar la confianza que tiene la gente en el gobernador", afirmó, buscando reforzar el mensaje de que el gobierno provincial está en constante contacto con los ciudadanos.

Fabiana Carrizo / Dirigente orreguista de Rawson