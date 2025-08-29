Franco Colapinto finalizó en la 18ª posición durante la primera práctica libre (FP1) del Gran Premio de los Países Bajos de la Fórmula 1. El piloto argentino, al volante de su Alpine, registró un tiempo de 1:12.276, posicionándose a poco menos de dos segundos del líder de la sesión, Lando Norris. Norris, de McLaren, fue el más rápido con una marca de 1:10.278. La sesión de práctica se llevó a cabo el 29 de agosto de 2025, con los autos comenzando sus giros en el circuito de Zandvoort a partir de las 07:31 am.

Su compañero de equipo en Alpine, Pierre Gasly, obtuvo una mejor posición, ubicándose en el décimo lugar, a 1.335 segundos del tiempo establecido por el piloto británico. Durante la FP1, Colapinto pasó por boxes para realizar ajustes en su configuración aerodinámica y, posteriormente, mejoró su tiempo utilizando neumáticos blandos. Inicialmente, el argentino había marchado último con muy pocas vueltas y a casi tres segundos del entonces líder, Max Verstappen. La sesión también experimentó una interrupción con bandera roja, provocada por el despiste de Kimi Antonelli, cuyo auto quedó varado en una zona peligrosa de la pista.

McLaren demostró un desempeño dominante en Zandvoort, con Lando Norris y Oscar Piastri ocupando las dos primeras posiciones, reafirmando su dominio en la temporada. Lance Stroll de Aston Martin completó los tres primeros puestos, ubicándose a medio segundo de Norris.