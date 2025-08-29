Las declaraciones de Fabiana Carrizo, en el Café de la Política, que se emite por el HUARPE TV en el 19.2 de TDA y por Kick, no dejaron lugar a dudas sobre la confianza del oficialismo provincial en el resultado de los comicios. La dirigente expresó que la dupla que responde al proyecto provincial de Marcelo Orrego obtendrá un respaldo suficiente para asegurar su lugar en el Congreso. "Estoy segura de que Fabián Martín y Laura Palma van a conseguir los votos para lograr las dos bancas para el proyecto provincial", afirmó, consolidando la narrativa de que la victoria está al alcance de la mano.

En su análisis, Carrizo puso el foco en la disputa por el último escaño, una contienda que, a su entender, se librará entre dos fuerzas con un fuerte arraigo ideológico. "La tercera banca se va a disputar entre el cristinismo de Andino y el mileismo de Chiconi", subrayó. Al utilizar la etiqueta de "cristinismo", la dirigente busca asociar al candidato del Partido Justicialista, Cristian Andino, con la figura de Cristina Fernández de Kirchner, una estrategia que el oficialismo utiliza para diferenciarse y consolidar su imagen de cambio. Por otro lado, al referirse al "mileismo" de Abel Chiconi, Carrizo reconoce el peso de La Libertad Avanza en la provincia.

El análisis de la dirigente no se limitó a un simple pronóstico electoral. Carrizo también ofreció una visión sobre el porqué, según ella, un sector del peronismo se está acercando al proyecto de Orrego. "Hay muchísimos peronistas que hoy están de este lado porque creen que tenemos un proyecto mejor para San Juan", afirmó, en un claro intento por proyectar una imagen de amplitud y convocatoria del oficialismo.

La dirigente hizo hincapié en que este sector del justicialismo, que se suma a las filas del oficialismo provincial, no se siente representado por la lista que presenta el PJ. "Ellos son los que hoy vienen a trabajar por la gente para que estemos mejor y son los que no coinciden con esta lista kirchenerista que presentan para las elecciones", enfatizó.

Las palabras de Carrizo sugieren que la contienda electoral en San Juan se dividirá en tres grandes bloques. El orreguismo, liderado por Martín y Palma, que buscará consolidar su victoria a partir de la gestión y el "voto de la tranquilidad". El peronismo, con Andino a la cabeza, que intentará recuperar el terreno perdido y movilizar a su militancia. Y La Libertad Avanza, con Chiconi, que intentará consolidar el voto de los desencantados y de un electorado más joven que se siente representado por el proyecto libertario.

Textuales

Fabiana Carrizo / Dirigenta orreguista de Rawson