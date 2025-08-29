La Fiesta Nacional de la Tradición confirmó parte de su programación artística para la edición 2025, que se desarrollará en Jáchal los días 8, 14 y 15 de noviembre. El evento contará con la participación de destacadas figuras del folclore nacional, entre las que se destaca el regreso de Sergio Galleguillo a los escenarios jachalleros.

La grilla oficial incluye la presentación de Sergio Galleguillo que se suma al evento tras haber anunciado recientemente el fin de su carrera musical, lo que convierte su presentación en un momento especial para los asistentes. Además, se confirmó la participación del grupo Canto 4, reconocido por su propuesta musical y despliegue escénico, y del cantante Indio Lucio Rojas, conocido por su potencia vocal y performances en ritmos de chacarera.

Completan la nómina de artistas Lázaro Caballero, quien se presentará por segundo año consecutivo, y Christian Herrera, "El Cantor del Monte", reciente ganador del Premio Consagración del Festival de Jesús María 2024. La organización del evento se encuentra ultimando las negociaciones con otros artistas provinciales y locales que se sumarán a la grilla principal.

El desarrollo de la fiesta contempla tres jornadas distribuidas en diferentes espacios. Las actividades iniciarán el sábado 8 de noviembre en la Plaza General San Martín, mientras que las noches centrales del viernes 14 y sábado 15 tendrán lugar en el Anfiteatro Buenaventura Luna, donde se concentrarán los espectáculos de mayor convocatoria. Como es tradicional, el evento incluirá actividades complementarias como el "Fogón de los Arrieros" y la elección de la "Paisana Nacional de la Tradición".