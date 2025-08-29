La Dirección de Bibliotecas Populares y Actividades Literarias de San Juan anuncia el inicio del taller literario “Sentipensares”, destinado exclusivamente a adolescentes de entre 12 y 18 años. La actividad, que es libre y gratuita, estará a cargo de la tallerista Alejandra Bondanza y se desarrollará en la sede de la dependencia provincial.

El taller tiene como objetivo principal fomentar la lectura y la escritura de textos literarios entre los jóvenes, proporcionando un espacio de creación y expresión. La propuesta busca estimular la reflexión y el desarrollo de la sensibilidad artística a través de diversas técnicas y consignas orientadas a la producción textual.

Las sesiones se llevarán a cabo todos los viernes, en el horario de 18:00 a 20:00 horas, en el edificio de la Dirección de Bibliotecas Populares, ubicado en 25 de mayo esquina Las Heras, en la ciudad de San Juan. Los interesados en participar deberán inscribirse previamente contactándose al número de teléfono 2644443489.