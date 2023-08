El Gobierno alertó sobre "grupos orquestados" detrás de los ataques a comercios: "Alguien lo está incentivando"

El gobierno alertó que hay "grupos que están armando" saqueos y robos en supermercados en diferentes provincias aunque no detectó a una organización en particular y cree que se trata de acciones destinadas a "generar conflicto y confusión" en la población.

Luego de un fin de semana largo donde se produjeron saqueos en comercios de Neuquén, Mendoza y Córdoba, en la Casa Rosada evaluaron con mucha preocupación estas acciones "armadas" que limitaron a "hechos delictivos".

En las últimas horas, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández analizó junto al Presidente Alberto Fernández y un grupo de colaboradores los saqueos ocurridos en Córdoba, Mendoza y Neuquén. También se evaluó la posibilidad de reforzar los controles de seguridad.

"Se trata de hechos delictivos. Desde la semana pasada tenemos detectado a grupos de WhatsApp que fomentan intentos de saqueos en diferentes provincias", dijo el ministro de Seguridad.

A la vez, Aníbal Fernández alertó sobre un intento de saqueo en un local en la Villa 1-11-14 en la Ciudad de Buenos Aires. Ahí actuó la Gendarmería y dijo que "alguien lo está incentivando para armar todo esto".

Para el Gobierno, los saqueos ocurridos en diferentes provincias no tienen mucho nivel de organización, sí de contactos, por la forma en que actuaron. "Son intentos de generar un conflicto. No sé si es contra el gobierno. Lo detectamos y lo seguimos", dijo el ministro de Seguridad.

Preocupación del Presidente

Por el momento, en la Casa Rosada alertan que se trata de "hechos delictivos" y no ven una intencionalidad política detrás. Aunque allegados al Presidente dijeron a El Cronista que hay mucha preocupación, ya que se trata de "grupos orquestados".

Hasta ahora no hubo pedidos de las provincias para reforzar las zonas afectadas, pero en el Gobierno dijeron que están actuando de inmediato.

"La actitud es generar hechos delictivos que generen más confusión. No hay una problemática social más allá de eso y no sé si hay una segunda intención. No le asigno valor a los hechos por haber ocurrido en provincias que son de la oposición", dijo Aníbal Fernández esta mañana al analizar los hechos.

Hasta ahora, en el Gobierno creen que "son grupos chicos con vocación de generar confusión" y no más que eso.

En el fin de semana largo se registraron saqueos e intentos de saqueos en Córdoba, Mendoza y Neuquén, Los robos organizados a supermercados y locales comerciales dejaron un saldo de casi 50 detenidos en total, algunos de ellos menores de edad.

En el caso de Córdoba, la Policía confirmó un intento de saqueo a un local ubicado a pocos metros de la Circunvalación. En Mendoza, hubo un asalto piraña a una carnicería y varios intentos de robos en supermercados el sábado. Y en Tunuyán hubo incidentes con heridos frente a un supermercado y hubo 10 detenidos.

En tanto, en Neuquén se detectaron ataques de grupos de saqueadores en una sucursal del supermercado La Anónima en la zona sur de la ciudad de Cutral Co.