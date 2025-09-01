El Gobierno argentino anunció que no presentará la candidatura de Argentina para integrar el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en el próximo período. La decisión, impulsada desde la Casa Rosada y por el presidente Javier Milei, forma parte de la política de la administración de reducir la presencia del país en organismos multilaterales considerados prescindibles para su gestión.

El Consejo de Derechos Humanos es un organismo intergubernamental que promueve y protege los derechos humanos a nivel global, abordando violaciones y emitiendo recomendaciones sobre políticas de los Estados miembros. Según se informó, la decisión de no postular a Argentina se tomó meses atrás y había sido anticipada de manera extraoficial por funcionarios del entorno presidencial.

Publicidad

La información se conoció públicamente primero a través de Amnistía Internacional, que expresó que las instituciones internacionales continuarán funcionando con o sin la presencia del país. “Aunque no sorprenda, Milei no tiene interés de tener un lugar en esa mesa para influir en las normas y políticas del futuro, ni siquiera para proteger los derechos humanos de las personas en Argentina”, señaló la ONG. Tres fuentes del Gobierno confirmaron posteriormente la decisión, que fue comunicada al representante argentino ante la ONU, Francisco Tropepi, y luego derivada a su par en Ginebra, Carlos Foradori, donde se encuentra la sede central del organismo.

Las primeras versiones de esta medida surgieron en febrero, durante una sesión especial del Consejo para abordar las violaciones de derechos humanos en Congo, donde en 15 días murieron más de 3.000 personas a causa de un conflicto armado. En ese contexto, altos mandos de Cancillería indicaron a la Misión argentina en Ginebra que no participara en el foro.

Publicidad

En paralelo, la política de Milei hacia organismos internacionales se ha visto reflejada en la decisión de retirar al país de la Organización Mundial de la Salud, medida que podría concretarse en febrero de 2026. Esta estrategia sigue la línea adoptada por Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump, que incluyó retiradas de agencias multilaterales por considerarlas ineficaces o sesgadas políticamente.

Argentina ha tenido históricamente un rol destacado en el Consejo de Derechos Humanos, construyendo prestigio a partir de acciones posteriores a la última dictadura militar, la promoción de derechos civiles y sociales, y la defensa de la memoria, verdad y justicia. El organismo también ha cuestionado decisiones del Ejecutivo argentino, como el nombramiento temporal de jueces de la Corte Suprema mediante decreto presidencial.

Publicidad

En septiembre del año pasado, Milei criticó a la ONU durante la apertura de la 79° Asamblea General en Nueva York, calificando al organismo como un “leviatán de múltiples tentáculos” que imponía agendas ideológicas a los países miembros, incluyendo la Agenda 2030. Allí anunció que Argentina abandonaría su histórica posición de neutralidad para liderar lo que denominó “la lucha en defensa de la libertad”.

El Consejo de Derechos Humanos está formado por 47 Estados miembros, elegidos por mayoría entre los 193 países de la Asamblea General de la ONU, con mandatos de tres años limitados a dos períodos consecutivos. Hasta diciembre de 2022, Argentina había sido miembro activo, participando en la formulación de políticas internacionales sobre derechos humanos.