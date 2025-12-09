El Gobierno presenta: Reforma Laboral, Ley de Glaciares y reforma al Código Penal

En el marco de la ausencia del presidente Javier Milei, quien se encuentra en viaje oficial, el Gobierno nacional presentará este martes el conjunto de reformas que buscará aprobar en el Congreso durante las sesiones extraordinarias convocadas para diciembre. En paralelo, se inicia la planificación de la estrategia legislativa para impulsar las iniciativas, que incluyen cambios laborales, fiscales, penales y ambientales.

El temario oficial, publicado este martes en el Boletín Oficial, contiene seis proyectos clave: la Ley de Presupuesto 2026, la ley de Inocencia Fiscal (conocida como "dólares del colchón"), la Modernización Laboral, la modificación de la Ley de Glaciares, la reforma del Código Penal y un nuevo proyecto denominado "Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria". Esta última iniciativa busca establecer un marco legal para prohibir que los funcionarios de alto rango financien el déficit fiscal con emisión monetaria.

La etapa final de coordinación de estos proyectos se desarrollará en una reunión del Consejo de Mayo, prevista para las 13:30 en la Casa Rosada. Este cuerpo, integrado por el jefe de Gabinete Manuel Adorni, el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, el gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo, la senadora Carolina Losada (UCR), el diputado Cristian Ritondo (PRO), Gerardo Martínez (CGT) y Martín Rappallini (UIA), tiene como objetivo ultimar los textos y redactar un informe final.

La atención se concentra particularmente en la reforma laboral, cuya versión definitiva se dará a conocer en las próximas horas. Según lo trascendido, el proyecto actualiza normativas sobre vacaciones, beneficios sociales, licencias por enfermedad e indemnizaciones, incluye un capítulo para regular el trabajo en plataformas digitales y modifica procedimientos judiciales. No obstante, la iniciativa no cuenta con el apoyo de los sindicatos, que han manifestado su rechazo a través de la CGT. Un punto crítico que aún se discute es la posible limitación de las cuotas sindicales, mecanismo fundamental para la financiación de los gremios.

Tras la reunión del Consejo, se espera que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, encabece una conferencia de prensa para presentar oficialmente todas las iniciativas. En paralelo, el ministro Sturzenegger se trasladará al Congreso Nacional para mantener, a partir de las 19:00, una reunión explicativa con diputados y senadores, a solicitud del jefe del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara baja, Gabriel Bornoroni. Esta exposición busca detallar los aspectos técnicos de los proyectos, varios de los cuales –como las reformas laboral, de Glaciares y del Código Penal– ingresarán primero por el Senado.

La tarea de conducir las negociaciones en la Cámara Alta recaerá en la flamante jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, quien incluso propone crear una comisión bicameral específica para analizar la reforma del Código Penal. Dicho proyecto ha crecido significativamente desde su primera versión en febrero, pasando de 540 a 912 artículos.

En Diputados, el oficialismo, que ahora es primera minoría con 95 integrantes, aspira a aprobar rápidamente el Presupuesto 2026 y avanzar con la ley de Inocencia Fiscal. Esta última iniciativa propone, entre otros puntos, elevar los mínimos para considerar un delito penal tributario, reducir los plazos de prescripción y crear un Régimen de declaración jurada de Ganancias, con el objetivo declarado de reducir la vigilancia fiscal sobre los contribuyentes.

El debate legislativo en extraordinarias se extenderá del 10 al 30 de diciembre. El Gobierno ya prevé un segundo llamado a sesiones extraordinarias para la segunda quincena de enero, que se prolongaría hasta fines de febrero, inmediatamente antes del inicio del periodo ordinario.