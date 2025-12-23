El grave accidente de la hermana de Messi que casi le cuesta la vida

El calendario de la familia Messi sufrió un revés drástico tras el accidente vial protagonizado por María Sol Messi en la ciudad de Miami. Mientras conducía su vehículo, la hermana menor del futbolista sufrió una descompensación que le hizo perder el control del rodado. Como resultado del impacto, la joven diseñadora padeció la fractura de dos vértebras, quemaduras de consideración, una lesión en la muñeca y una fractura en el talón.

Este delicado cuadro de salud obligó a la suspensión abrupta y postergación indefinida del casamiento con Julián “Tuli” Arellano, entrenador del Inter Miami, previsto originalmente para el próximo 3 de enero en Rosario. La pareja, que se conoce desde la infancia en su mismo barrio natal, planeaba una ceremonia de bajo perfil y estrictamente familiar, distanciada del despliegue mediático que tuvo la boda de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo en 2017.

Publicidad

Celia Cuccittini, madre de la familia, confirmó los hechos al programa LAM de Ángel de Brito (América TV). Aunque manifestó preocupación por la filtración de la noticia dada la reserva habitual de su hija, llevó tranquilidad al informar que María Sol ya se encuentra en Argentina. Actualmente, la damnificada está fuera de peligro e inició un proceso de rehabilitación prolongada en Rosario junto a su entorno más cercano.

Desde el círculo íntimo aclararon que la boda no está cancelada, sino postergada hasta que la salud física y emocional de la novia permita retomar los planes. El capitán de la Selección argentina, quien tenía previsto viajar al país para asistir al evento antes de reincorporarse a los entrenamientos del Inter Miami, acompaña a su hermana en este proceso de recuperación.