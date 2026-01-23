El Paso Agua Negra fue habilitado después de la crecida del Arroyo San Javier

El Ministerio de Gobierno, a través de los canales oficiales, informa sobre la situación actual en el Paso Internacional Agua Negra (Ruta Nacional 150) para la mañana de este viernes 23 de enero. El paso fronterizo estuvo temporalmente inhabilitado para la circulación debido a una crecida del arroyo San Javier.

Personal de Dirección Nacional de Vialidad trabajó activamente en el lugar para evaluar las condiciones del camino, limpiar posibles arrastres de material y asegurar la transitabilidad de la ruta. De esta manera se habilitó el paso a partir de las 08.00 horas.

Recomendaciones para los Viajeros: