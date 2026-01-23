Provinciales > Informe oficial
El Paso Agua Negra fue habilitado después de la crecida del Arroyo San Javier
POR REDACCIÓN
El Ministerio de Gobierno, a través de los canales oficiales, informa sobre la situación actual en el Paso Internacional Agua Negra (Ruta Nacional 150) para la mañana de este viernes 23 de enero. El paso fronterizo estuvo temporalmente inhabilitado para la circulación debido a una crecida del arroyo San Javier.
Personal de Dirección Nacional de Vialidad trabajó activamente en el lugar para evaluar las condiciones del camino, limpiar posibles arrastres de material y asegurar la transitabilidad de la ruta. De esta manera se habilitó el paso a partir de las 08.00 horas.
Recomendaciones para los Viajeros:
Verificar el estado oficial: Antes de iniciar el viaje, se recomienda consultar los canales oficiales del Ministerio de Gobierno de San Juan o de Vialidad Nacional.
Planificación: Ante la posibilidad de una apertura con restricciones o demoras, se aconseja planificar el viaje con margen de tiempo.
Extrema precaución: En caso de habilitación, circular con luces bajas encendidas, respetar los límites de velocidad y estar atento al personal y maquinaria de Vialidad que aún puede estar operando en la zona.
Contactos de referencia:
Centro de Atención al Usuario - Vialidad Nacional: 0800-222-6272 / 0800-333-0073.
Ministerio de Gobierno - San Juan: (+54) (264) 4307246 / 4307251.