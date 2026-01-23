Otro conductor de DiDi fue asaltado en Rawson tras una falsa solicitud de viaje

Un nuevo episodio de inseguridad tuvo como víctima a un conductor de la plataforma de movilidad DiDi en el departamento Rawson. El hecho, ocurrió en la mañana del viernes 23 de enero de 2026. El conductor fue despojado de sus pertenencias personales por dos individuos que simularon ser pasajeros, sin sufrir lesiones físicas.

De acuerdo con la denuncia radicada en la Subcomisaría Buenaventura Luna, el incidente se registró en la intersección de las calles Frías y Agustín Gómez. La víctima, identificada como Lautaro Páez, de 23 años, acudió al lugar tras aceptar una solicitud de viaje a través de la aplicación. Al arribar, un sujeto se aproximó al vehículo simulando ser el cliente. En ese instante, un cómplice apareció por detrás y amenazó al conductor con un arma blanca.

Bajo coacción, los delincuentes procedieron a sustraerle una riñonera de color negro que contenía un teléfono celular marca Xiaomi, una billetera con dinero y documentación personal. Tras consumar el robo, ambos individuos huyeron del lugar sin llevarse el vehículo del conductor. La investigación del caso fue asumida por la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad.

Fuentes judiciales indicaron que las características del asalto coinciden con una serie de robos registrados recientemente en la zona, donde los delincuentes utilizan las aplicaciones de viaje para atraer a los conductores a lugares específicos y desvalijarlos.