Denunciaron a una policía por agredir a una mujer detenida en una comisaría de Chimbas

Una cabo de la Policía de San Juan fue denunciada y se encuentra bajo investigación por la presunta agresión física contra una mujer que se encontraba detenida en la Comisaría 17.ª del departamento Chimbas. El episodio, que habría ocurrido durante la madrugada del miércoles 21 de enero, está siendo investigado como un posible caso de apremios ilegales.

Según lo informado por fuentes judiciales, el hecho se registró alrededor de las 4.30 horas, mientras la mujer detenida, identificada como Quiroga, de 34 años y residente en Villa General Dorrego, permanecía alojada en uno de los calabozos tras un arresto por una contravención. La mujer se encontraba esposada al momento del incidente.

Publicidad

La presunta agresión y las pruebas en video

De acuerdo con las versiones recogidas en la investigación, una cabo asignada a la Unidad Operativa del barrio Mariano Moreno ingresó al sector de calabozos y comenzó a increpar verbalmente a la detenida. Según la denuncia, momentos después la agente habría propinado golpes a la mujer, quien se encontraba reducida y no habría ofrecido resistencia.

La presunta agresión habría quedado registrada por las cámaras de seguridad instaladas en el interior de la dependencia policial. Este material audiovisual fue secuestrado y será evaluado como prueba fundamental en el avance de la causa, confirmaron fuentes oficiales.

Publicidad

Denuncia y medidas judiciales inmediatas

Como consecuencia de los golpes, la detenida presentó lesiones visibles, lo que alertó al personal de guardia y derivó en la intervención inmediata de la Justicia. Tras recuperar su libertad, la mujer fue examinada médicamente y posteriormente se dirigió a la Unidad Fiscal de Delitos Especiales para formalizar la denuncia.

La investigación quedó a cargo de la ayudante fiscal Agostina Ventimiglia, quien dispuso una serie de diligencias iniciales. Entre las medidas ordenadas se encuentran el requerimiento de informes a la seccional policial, el secuestro del libro de actas de la comisaría y la preservación y análisis exhaustivo de las grabaciones de las cámaras de seguridad.