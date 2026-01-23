Luis Alberto Spinetta: 76 años del nacimiento de un símbolo musical

Argentina conmemora el Día Nacional del Músico cada 23 de enero en honor al nacimiento de Luis Alberto Spinetta, un hito impulsado por el Instituto Nacional de la Música mediante la Ley 27.106 de 2014. Spinetta es considerado uno de los artistas más relevantes del país y de Latinoamérica, dejando un legado que trasciende generaciones y géneros musicales.

Sus primeros vínculos con el arte aparecieron en su etapa escolar, influenciado por los Beatles, el folklore argentino y Hugo Fattoruso. A lo largo de su trayectoria, el "Flaco" grabó más de 30 discos y sostuvo la premisa: “Nada importa ya, solo la canción”.

En 1969, formó Almendra tras la fusión de los grupos Los Mods y Los Sbirros, banda con la cual editó álbumes como "Almendra", "Almendra II", "El Valle Interior" y el disco en vivo "Almendra en Obras".

Para 1973, su búsqueda sonora viró hacia Pescado Rabioso junto a David Lebón, Black Amaya y Carlos Cutaia, explorando matices psicodélicos y bluseros. Sobre este cambio, Spinetta declaró: “Yo quería hacer un grupo más violento, una música aún más violenta que el segundo disco de Almendra... Con Pescado intenté romper la ternura y el eje sensible de Almendra... Había partido de una música esencialmente ciudadana, tanguera, con reflejos de bossa-nova, con aires de jazz e influencia de Piazzolla, y ahora me revelaba contra eso creando riffs... Creo que fue una etapa medio punk”.

Con esta agrupación produjo "Desatormentándonos", "Pescado 2" y "Artaud"; este último fue un trabajo solitario con aportes de su hermano Gustavo y los ex-Almendra Rodolfo García y Emilio del Guercio.

Su carrera incluyó el sonido crudo de Los Socios del Desierto y la armonía de Invisible o Spinetta Jade. Se destacó como un creador de melodías e inventor de disonancias y armonías complejas que desafiaban la música tonal.

Para Spinetta, la belleza y la sensibilidad eran formas de resistencia frente a la violencia. El fundador de bandas emblemáticas falleció el 8 de febrero de 2012, a los 62 años, a causa de un cáncer de pulmón. Hoy, su obra permanece como un mapa para quienes se inician en la creación musical.