Las autoridades de la Dirección de Emergencia y Políticas Alimentarias, en coordinación con los municipios afectados, decidieron suspender las actividades de las Colonias de Verano en los departamentos de Iglesia y Rivadavia este viernes 23 de enero. La medida se adoptó como consecuencia de las lluvias intermitentes, la caída de granizo y las crecientes registradas en la localidad de Rodeo desde la tarde-noche del jueves 22.

La suspensión tiene carácter preventivo para garantizar la seguridad de los niños, niñas y personal involucrado en las colonias, ante las condiciones climáticas adversas y sus posibles efectos en la infraestructura y accesibilidad de los predios. Es importante destacar que esta determinación es acotada a los dos departamentos mencionados. En el resto de los centros de verano distribuidos en la provincia, las actividades se desarrollan con total normalidad.

Los organismos provinciales mantienen un monitoreo constante de la situación climática en toda la geografía sanjuanina. Se recomienda a la población permanecer atenta a los informes oficiales y adoptar las precauciones correspondientes ante la persistencia de fenómenos meteorológicos inestables.