Un turista argentino que estaba desaparecido desde la tarde del jueves en aguas de Punta del Este fue hallado con vida este viernes por la mañana, confirmó la Armada de Uruguay tras un intenso operativo de búsqueda que se extendió durante la noche. Se trata de Daniel Crisci, de 58 años, quien había salido al mar a bordo de una moto de agua amarilla desde La Rinconada de Portezuelo y no regresó a la costa.

El despliegue para dar con su paradero incluyó embarcaciones de la Prefectura del Puerto de Punta del Este, aeronaves de la Aviación Naval y drones de rastreo nocturno, sumando esfuerzos hasta que finalmente fue localizado a varias millas náuticas de la costa, en estado estable y siendo trasladado de regreso a tierra firme.

La búsqueda se activó tras la desaparición de Crisci el jueves alrededor de las 20:00 h, cuando ingresó al mar con la moto acuática y no volvió a la orilla, lo que generó alerta entre testigos y allegados, quienes dieron aviso a las autoridades.

Las condiciones marinas complejas de la zona, con corrientes a la deriva en el océano Atlántico frente a Punta del Este, habían dificultado las labores de búsqueda durante las horas iniciales del operativo, que continuó toda la noche y se reforzó con unidades adicionales.

Una vez rescatado, Crisci fue trasladado a la costa y se prevé que sea evaluado por personal médico local, aunque fuentes oficiales indicaron que se encuentra en buen estado de salud tras su hallazgo.

Este caso conmocionó a turistas y residentes de la zona esteña, que siguieron con atención las novedades del operativo, reflejando nuevamente los desafíos que implican las actividades náuticas recreativas en áreas con corrientes y oleaje fuerte.