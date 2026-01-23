Los padres de los niños hallados en Santa Lucía no irían a prisión: qué delito se les imputa

En una entrevista con Radio Sarmiento, el fiscal Roberto Ginsberg, de la Unidad Fiscal de Violencia de Género y Delitos contra la Integridad Sexual (CAVIG), brindó precisiones sobre el caso de los cuatro hermanos desaparecidos en Santa Lucía, que fueron hallados sanos y salvos. Ginsberg explicó el procedimiento, la situación legal de los menores y la calificación provisoria que se imputa a los padres.

La denuncia y la búsqueda inmediata

El fiscal relató cómo se inició la investigación. “Nosotros tomamos conocimiento el miércoles al mediodía, siesta prácticamente, donde se hizo presente la tía de estos menores poniendo el conocimiento, informando y denunciando, por supuesto, que cuando ella no se encontraba en su domicilio, esta pareja se hizo presente y bajo amenaza se llevaron estos cuatro niños, cuya guarda ella tenía por disposición del tercer juzgado de familia”, explicó Ginsberg.

La tía aportó en su denuncia un domicilio posible. “Ella misma en la denuncia aportó un domicilio en donde estarían los menores, por lo que inmediatamente con la brigada de CAVIG y personal de 102 nos constituimos en dicho domicilio y fue en ese lugar en donde no los encontramos y es ahí donde inmediatamente se activó el protocolo de búsqueda de persona”, detalló. Finalmente, los menores fueron hallados al día siguiente en buen estado de salud.

La calificación legal provisoria: desobediencia y amenazas

Ginsberg se refirió a la figura legal bajo la que se investiga a los progenitores. “En principio está calificado como desobediencia a una orden judicial y amenaza contra esta pareja que se llevó a estos menores”, afirmó. Luego precisó: “Efectivamente, en principio siempre recuerden que esto es provisorio y puede ir variando, sería desobediencia a una orden judicial y amenazas agravadas por el uso de arma porque en principio habrían empleado un cuchillo”.

Respecto al hecho violento, el fiscal indicó: “En principio, en base a lo enunciado, habría existido el empleo de un arma blanca por parte del masculino. Sí esta amenaza de muerte en principio empleando esta arma blanca de que iban a retirar a los menores, ellos tenían la prohibición de acercamiento hacia los chicos”.

La situación de la guarda y los próximos pasos

El fiscal confirmó que la guarda de los niños estaba judicialmente a cargo de la tía. “Está comprobado que la guarda estaba dispuesta en favor de la tía desde, si no me equivoco, aproximadamente el mes de octubre del 2025 la tenía por el término de un año”. Sobre los motivos de esa disposición, aclaró: “No tenemos todavía confirmado el motivo por los cuales la guarda la tenía la tía y no la madre. Eso, bueno, cuando lleguen los informes tendremos conocimiento de eso”.

Respecto al estado de los niños al ser hallados, Ginsberg fue claro: “En perfecto estado de salud. Estaban en la casa de sus padres… era en un mismo terreno, pero era la casa de otros parientes”.

Consultado sobre la situación legal de los padres, el fiscal explicó que no están detenidos. “No están detenidos y en principio ninguno tiene antecedentes. Por lo tanto, los delitos que se le imputa serían de cumplimiento condicional. En principio, no correspondería la detención ni la prisión preventiva”. Sin embargo, se tomaron medidas preventivas: “Se ha dispuesto una prohibición de acercamiento de ambos hacia los menores para evitar cualquier tipo de reincidencia”.

Próximas investigaciones y líneas de trabajo

Sobre los pasos a seguir, Ginsberg enumeró: “El próximo paso es terminar de recabar la información sobre todo de lo de la parte de familia, definir bien en concreto la calificación y ya bueno, tomar la decisión de formalizar o no llegado al caso, pero en principio creería que sí, formalizar la investigación penal preparatoria en contra estos dos sujetos”.

La investigación también sigue otras líneas para recabar pruebas. “En principio imágenes de las cámaras no hemos logrado dar con ninguna cámara que haya tomado el accionar de estos sujetos. Pero sí, por supuesto, testimonio. Incluso estamos atrás del remis en que ellos se movilizaron el día que se trajeron a los menores”. Finalmente, confirmó que se investiga ese medio de transporte utilizado: “En remis. Según lo denunciado, eso también está sujeto a comprobación”.